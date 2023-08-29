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(CNN)-- تخضع مقبرة سيرافيموفسكوي في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية حاليا لحراسة الشرطة، مع إغلاق الطرق في المنطقة المحيطة بها، حسبما أفاد ماثيو تشانس مراسل CNN، من المنطقة.

وتأتي الإجراءات الأمنية المشددة وسط تكهنات قنوات تيليغرام المحلية بأن رئيس شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين قد يتم دفنه في مقبرة سيرافيموفسكوي، والتي عادة ما تكون مخصصة للدفن العسكري.

ولم تؤكد المصادر الرسمية تاريخ أو مكان جنازة بريغوجين، ولا ما إذا كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يعتزم الحضور.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الاثنين، إنه لا علم له بموعد وترتيبات الجنازة، مؤكدا أن القرارات المتعلقة بالمراسم سيتم اتخاذها بالتشاور مع الأسرة.