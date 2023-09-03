أحدث تصريح لزيلينسكي عن الهجوم المضاد الأوكراني ضد روسيا.. ماذا قال؟

(CNN)-- قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا "يمضي قدما" بعد أن أحرزت كييف بعض التقدم في حملتها لاستعادة الأراضي التي استولت عليها روسيا.

وأضاف بتدوينة على منصة أكس (تويتر سابقا): "القوات الأوكرانية تتقدم للأمام.. رغم كل شيء وبصرف النظر عما يقوله أي شخص، فإننا نتقدم، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية.. نحن نتحرك".

ومن غير الواضح ما إذا كان زيلينسكي يشير إلى مسؤول أو تعليق معين، ولكن يبدو أنه يحاول عكس السرد القائل بأن الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا في الصيف قد حقق حتى الآن نتائج أقل من المتوقع بعد أن نشرت بعض وسائل الإعلام تقارير نقلت عن مسؤولين غربيين قولهم إن أوكرانيا وزعت قواتها بشكل ضئيل للغاية.

ويذكر أنه وبعد الكثير من الترقب، بدأ الهجوم المضاد الأوكراني رسميًا في منتصف يونيو الماضي، ومع ذلك، فقد تم تحقيق المكاسب بصعوبة، ولم يتم الاستيلاء على المستوطنات الكبرى حيث واجهت قوات كييف خطوطًا روسية دفاعية محمية جيدًا.