إيلون ماسك يتعمق في نظريات المؤامرة ويأخذ منصة "X" معه

مذكرة تفتيش بحق حساب ترامب على "X".. ما الذي يعنيه ذلك وما الذي قد يبحث عنه المدعي العام؟

(CNN)-- يبدو إيلون موسك عازم على تحويل ما كان في السابق تويتر إلى مستنقع من حمى اليمين المتطرف.

وقد تعهد الملياردير صاحب نظرية المؤامرة ذات مرة بأن المنصة، التي أعاد تسميتها إلى X، لن تصبح "جحيمًا مجانيًا للجميع" تحت مراقبته. ولكن منذ أن قدم هذا التعهد في أكتوبر 2022، أمر ماسك بعدد من الإجراءات التي تتعارض مع تلك الكلمات.

يمكن القول إن المثال الأكثر وضوحًا جاء خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما رحب ماسك بعودة المتطرف اليميني ألكس جونز، صاحب نظرية المؤامرة سيئ السمعة الأكثر شهرة وأكاذيبه البغيضة حول إطلاق النار في مدرسة ساندي هوك الابتدائية. تم حظر جونز من قبل الإدارة السابقة لشركة التواصل الاجتماعي بسبب انتهاكاته المتكررة لسياسات التحرش والكراهية.

لكن "ماسك" رحب بعودة جونز إلى مملكة وسائل التواصل الاجتماعي التي يسيطر عليها الآن بعد إجراء استطلاع غير علمي للغاية لمتابعيه وحملة ضغط يمينية من حلفاء جونز تطالب بإعادة مؤسس Infowarsإلى المنصة. تزامنت حملة الضغط هذه مع مقابلة أجراها جونز مع تاكر كارلسون، وهو متطرف يميني آخر غالبًا ما يروج له ماسك.

لم يرضخ "ماسك" لمطالب الغوغاء اليمينيين ويعيد حساب جونز فحسب، بل شجع X مستخدميه بنشاط على متابعته. قبل حظره قبل خمس سنوات، كان لدى جونز ما يقرب من 900 ألف متابع على تويتر. وبحلول مساء يوم الخميس، كان قد ارتفع إلى 1.8 مليون على X.

ولا ينبغي أن ينظر إلى هذا السلوك في فراغ. إنه جزء من نمط استمر لمدة عام بالنسبة لماسك، الذي استحوذ على تويتر في أكتوبر 2022 مقابل 44 مليار دولار. بصفته مالكًا، قام "ماسك" بإلغاء الحظر السابق المفروض على العنصريين والمتطرفين وغيرهم من المحظورين بسبب تجاوزهم حواجز الحماية بشكل متكرر. وقد دافع ماسك، الذي أزال مثل هذه الحواجز، عن هذه التصرفات من خلال تصوير نفسه على أنه مناصر لحرية التعبير المطلق، رغم أنه حاول في الوقت نفسه تقييد خطاب المنتقدين.

وبصرف النظر عن ذلك، ربما يكون الأمر الأكثر إثارة للقلق بشأن سلوك "ماسك" هو كيف بدا أنه بذل قصارى جهده لتضخيم أصوات المتطرفين اليمينيين. لم يسمح لهم ماسك بالعودة إلى المنصة فحسب، بل بصفته المستخدم الأكثر متابعة على X، فقد قام مرارًا وتكرارًا بالترويج لمشاركاتهم غير النزيهة.

في مساء يوم الأحد، على سبيل المثال، بدلًا من مخاطبة عائلات ضحايا حادثة إطلاق النار في ساندي هوك وشرح الأسباب المنطقية لهم وراء اتاحة جمهور كبير لجونز، أمضى "ماسك" وقته في التسكع مع صاحب نظرية المؤامرة المحترف وغيره من المتطرفين اليمينيين عبر بث صوتي، للإجابة على أسئلتهم وتلقي طلباتهم.

وشمل هذا البث الصوتي أندرو تيت، المؤثر اليميني الكاره للنساء الذي وجهت إليه السلطات الرومانية اتهامات بالاتجار بالبشر والاغتصاب (ينفي تيت هذه الاتهامات)؛ ولورا لومر، متطرفة يمينية وتصف نفسها بأنها "كارهة للإسلام"؛ جاك بوسوبيك، شخصية إنترنت يمينية متطرفة والجنرال المتقاعد مايكل فلين.

لقد كانت في الواقع نظرة على مجلس مستشاري "ماسك". أغنى رجل في العالم يحيط نفسه بشخصيات غير شريفة ويسمح لهم بتشكيل سياسات X، وهي منصة تواصل لا تزال تستخدمها حكومات العالم والشركات الكبرى والمؤسسات الإخبارية والشخصيات العامة. إن مغازلته لبعض من أكثر المتطرفين اليمينيين شهرة لا تحدث في اجتماعات سرية وغير رسمية. هذا يحدث في وضح النهار ليراه الجميع.

وبينما يستمر البعض في التمسك بالأمل في أن يرى "ماسك" خطأ طرقه التي أدت إلى نزوح جماعي للمعلنين، مما أدى إلى انهيار قيمة الشركة، فمن الواضح أنه وقع في حفرة تآمرية، مما أدى إلى سقوط المنصة بأكملها معه.