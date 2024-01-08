كيف تبدو حرب روسيا على أوكرانيا في 2024 وهل تشبه حرب إسرائيل في غزة؟ شاهد ما قاله فيتالي نعومكين لـCNN

(CNN)-- أسقطت الدفاعات الجوية 18 صاروخ كروز وثماني طائرات بدون طيار في الهجوم الروسي الأخير عبر أوكرانيا، وفقا للقوات الجوية الأوكرانية.

سجّلت أوكرانيا 59 هجومًا جويًا باستخدام مزيج من الطائرات بدون طيار والصواريخ في أحدث هجمات.

وقالت القوات الجوية، في بيان، إنه "في ليلة 8 يناير 2024، شن العدو هجومًا واسع النطاق على أوكرانيا باستخدام صواريخ كروز وباليستية وصواريخ موجهة مضادة للطائرات وطائرات بدون طيار".

وأضاف سلاح الجو الأوكراني: "دمر المدافعون عن السماء 8 طائرات بدون طيار من طراز شاهد الهجومية و18 صاروخ كروز من طراز Kh-101/Kh-555/Kh-55".

وفقًا للقوات الجوية، شملت الهجمات الروسية إطلاق ثماني طائرات بدون طيار من طراز شاهد، وسبعة صواريخ موجهة مضادة للطائرات من طراز S-300/S-400، وأربعة صواريخ باليستية من طراز كينجال، و24 صاروخ كروز من طراز Kh-101/Kh-555/Kh-55، وثمانية صواريخ كروز من طراز Kh-22. إلى جانب إطلاق ستة صواريخ باليستية من طراز إسكندر-إم وصاروخين موجهين من طراز Kh-31P من منصات مختلفة في الهجوم الأخير.

وتابعت القوات الجوية: "تعرضت البنية التحتية الحيوية والمنشآت المدنية والعسكرية الصناعية للهجوم"، لافتة أنه "ليس كل صواريخ العدو التي لم يتم إسقاطها وصلت إلى أهدافها".

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إحنات، إن الدفاعات الجوية تمكنت من الحد من الأضرار الناجمة عن القصف الأخير الذي شمل الصواريخ الباليستية بفضل الدفاعات الجوية مثل أنظمة باتريوت الأمريكية الصنع، موضحًا: "كان هناك الكثير من الصواريخ الباليستية اليوم".

وأشار في بيان للتلفزيون الأوكراني المحلي إلى أنه "ربما لا يتم إسقاط مثل هذه الصواريخ إلا بوسائل يمكنها القيام بذلك، مثل أنظمة باتريوت. نعم، نود إسقاط المزيد منهم، لكن 18 من أصل 24 هي نتيجة جيدة أيضًا، نظرًا لأن عدد الهجمات الجوية يعني أن العدو يشن هجومًا على أوكرانيا".

وارتفع عدد القتلى إلى ما لا يقل عن 4 و38 جريحًا في أعقاب موجة من الضربات الروسية عبر أوكرانيا صباح الاثنين، وفقا لبيان صادر عن الشرطة الوطنية.