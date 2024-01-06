شاهد ما قد يبدو عليه القطار الذي يستقله كيم جونغ أون من كوريا الشمالية إلى روسيا

(CNN)-- قال البيت الأبيض، الخميس، إن روسيا أطلقت صواريخ باليستية قصيرة المدى زودتها بها كوريا الشمالية على أوكرانيا مرتين الأسبوع الماضي، في "تصعيد" لدعم بيونغ يانغ لموسكو له آثار خطيرة على الحرب في أوروبا والأمن في شبه الجزيرة الكورية.

وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، بأن الصواريخ الكورية الشمالية الصنع أطلقت على أوكرانيا يومي 30 ديسمبر/ كانون الأول و2 يناير/ كانون الثاني، وكانت تلك الصواريخ من بين ما لا يقل عن 500 صاروخ وطائرة بدون طيار تم إطلاقها على أوكرانيا في عطلة رأس السنة الجديدة، وفقا لكييف.

وأضاف كيربي أن هجوم 30 ديسمبر اشتمل على صاروخ وحيد سقط في أحد الحقول، بينما اشتمل هجوم روسيا في 2 يناير على عدة صواريخ.

وتابع أن آثار الصواريخ التي أطلقت في يناير "لا تزال قيد التقييم"، مضيفا أنها كانت جزءا من هجوم روسي"ضخم".

وقال كيربي، في المؤتمر الصحفي: "بسبب عقوباتنا وضوابط التصدير، أصبحت روسيا معزولة بشكل متزايد على المسرح العالمي، واضطرت إلى البحث عن معدات عسكرية من دول مماثلة، وكما حذرنا علنا، فإن إحدى تلك الدول هي كوريا الشمالية".

وذكر كيربي والمحللون الذين تحدثوا، مع شبكة CNN، إن إدخال الأسلحة الكورية الشمالية في الحرب في أوكرانيا سيتردد صداه على بعد 7500 كيلومتر (4600 ميل) شرق شبه الجزيرة الكورية.

وقال جون كيربي: "هذا تصعيد مهم ومثير للقلق في دعم كوريا الشمالية لروسيا، ونتوقع أن تتعلم روسيا وكوريا الشمالية من عمليات الإطلاق هذه".

وردد المحللون هذا الشعور، قائلين إن استخدام الصواريخ الكورية الشمالية في ساحة المعركة في أوكرانيا يمكن أن يعطي بيونغ يانغ بيانات لا يمكنها الحصول عليها من برنامج اختبار شهد إطلاق العشرات من الأسلحة على مدى السنوات القليلة الماضية في إطار البرنامج الصاروخي للزعيم كيم جونغ أون.

وقال جوزيف ديمبسي، الباحث المشارك في التحليل الدفاعي والعسكري في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية: "سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف تعمل هذه الصواريخ في بيئة أكثر عملياتية وخارج آلة الدعاية لكوريا الشمالية، وخاصة أي مؤشر على الدقة وأنظمة التوجيه المستخدمة بالفعل".

وذكر أنكيت باندا، الزميل في برنامج السياسة النووية في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، إن استخدام روسيا للصواريخ ضد أوكرانيا يسمح لكوريا الشمالية بجمع بيانات حول كيفية اختراقها دفاعات مماثلة لتلك التي قد تنشرها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على الأرض في شبه الجزيرة الكورية.

وقال: "من الناحية الفنية، أعتقد أن الكوريين الشماليين سيكونون مهتمين للغاية بمدى قدرة صواريخهم على مواجهة أنظمة الدفاع الصاروخي الغربية".

وذكر كيربي، في حديثه في البيت الأبيض،أن العواقب بالنسبة لكوريا الجنوبية والمنطقة "تتجاوز قدرة بيونغ يانغ على تحسين برامجها الصاروخية"، وقال: "في مقابل دعمها، نقدر أن بيونغ يانغ تسعى للحصول على مساعدة عسكرية من روسيا بما في ذلك الطائرات المقاتلة وصواريخ أرض جو والمركبات المدرعة ومعدات إنتاج الصواريخ الباليستية والمواد الحربية وغيرها من التقنيات المتقدمة".

وأضاف: "سيكون لذلك آثار أمنية مقلقة على شبه الجزيرة الكورية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ".

والمناطق التي أشار إليها كيربي هي تلك التي يتمتع فيها خصوم كوريا الشمالية في شرق آسيا - وأبرزها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان - بمزايا كبيرة على الدولة المعزولة.

وعلى سبيل المثال، يمتلك الثلاثة طائرات مقاتلة شبحية متقدمة من طراز F-35 من شأنها أن تمنحهم مزايا كبيرة في محاولة اختراق الدفاعات الجوية لكوريا الشمالية ولكن إذا حصلت بيونغ يانغ على صواريخ أرض-جو روسية أكثر حداثة مزودة برادارات تتبع متقدمة لتترافق معها، فمن الممكن تقليص التفوق الذي تتمتع به طائرات F-35 بشكل كبير.

وقال لي جانغ ووك، الباحث في مركز الأمن والاستراتيجية في المعهد الكوري لتحليلات الدفاع (كيدا)، إن روسيا من المحتمل أيضا أن ترسل أموالا إلى بيونغ يانغ.

وأضاف لي لشبكة CNN: "أول فائدة أكبر ستكون أسلحة كوريا الشمالية لتكون بمثابة عائدات تصدير أخرى لبيونغ يانغ، ويمكن أن تكون هذه الإيرادات بمثابة دعم نقدي آخر لإنتاج المزيد من الأسلحة النووية على نطاق واسع".

وفي الوقت نفسه، يقول كيربي والمحللون إن روسيا من المرجح أن ترى فوائد فورية من أي تدفق للأسلحة الكورية الشمالية.

وقال ديمبسي: "من غير المرجح أن توفر الصواريخ الباليستية قصيرة المدى الكورية الشمالية ميزة نوعية على أي شيء موجود بالفعل في المخزون الروسي، بدلا من ذلك، فإن الفائدة الرئيسية هي الكمية، من خلال تعزيز مخزون الصواريخ الروسية المستنزف وتوفير خط إمداد إضافي".

وذكر باندا أن الصواريخ الكورية الشمالية "ستسمح لروسيا بمواصلة الضربات العميقة دون سحب مخزونها من الصواريخ".

وقال كيربي إن الصواريخ الكورية الشمالية يصل مداها إلى 900 كيلومتر (حوالي 550 ميلا)، مما يسمح بإطلاقها من عمق الأراضي الروسية حيث يمكن للدفاعات الجوية لموسكو أن تحافظ على حماية منصات الإطلاق بشكل أفضل من الضربات الأوكرانية المضادة.

وذكر باندا أن الإمدادات الكورية الشمالية لها ميزة أخرى لموسكو: "بالنظر إلى الحدود البرية بين روسيا وكوريا الشمالية، سيكون من المستحيل على الدول الغربية وقف عمليات النقل طالما أن بيونغ يانغ مستعدة لمواصلة التعاون مع روسيا".

وبالنسبة لأوكرانيا، فإن كل هذا يضيف إلى الصورة المثيرة للقلق التي تنتظرها.

وقال كيربي: "نتوقع أن تستخدم روسيا صواريخ كورية شمالية إضافية لاستهداف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا وقتل المدنيين الأوكرانيين الأبرياء".