أول تعليق من بوتين على انسحاب الجيش الأوكراني من أفدييفكا

نقطة حيوية إلى قلب أوكرانيا.. لماذا يشكل استيلاء روسيا على أفدييفكا مؤشرًا لخطر محتمل؟

(CNN) -- وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انسحاب القوات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا الأوكرانية بأنه "نجاح غير مشروط".

وقال بوتين، خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في الكرملين، الثلاثاء، إن "النجاح في أفديفكا يحتاج إلى تطوير ويجب على القوات الروسية أن تتقدم أكثر، وأن تكون مستعدة جيدا بالأفراد والأسلحة والمعدات والذخيرة".

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه سيتحدث مع شويغو بشكل منفصل حول تلبية احتياجات الجيش في هذه المنطقة.

واتفق شويغو مع بوتين على أن انسحاب القوات الأوكرانية من أفدييفكا يعد "نجاحا كبيرا"، وقال إن التحصينات الروسية في المدينة مثل الممرات تحت الأرض، وهياكل خرسانية "تم إنشاؤها على مدار 9 سنوات"، مضيفا أن القوات الجوية لعبت دورا كبيرا في المعركة حيث نفذت حوالي 460 غارة يوميا قبل انسحاب القوات الأوكرنية.

وزعم شويغو أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية أمرت بالانسحاب من المدينة عندما كانت القوات الأوكرانية "تتحرك بالفعل وتتركها" ووصف ذلك بأنه "انسحاب فوضوي".