نقطة حيوية إلى قلب أوكرانيا.. لماذا يشكل استيلاء روسيا على أفدييفكا مؤشرًا لخطر محتمل؟

مقابلة نادرة لبوتين استمرت ساعتين مع إعلامي أمريكي.. وخبيرة توضح هدف الرئيس الروسي منها

(CNN)-- منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوسمة للجنود الروس، الأربعاء، في الوقت الذي يواصل فيه الجيش الاحتفال بانتصاره في السيطرة على بلدة أفدييفكا بشرق أوكرانيا بعد انسحاب القوات الأوكرانية.

وسافر بوتين إلى مطار تشكالوفسكي خارج موسكو لتكريم جنود القوات الجوية والفضائية، وفقا لبيان الكرملين الأربعاء.

وفي كلمته أمام الجنود، شكرهم بوتين على "شجاعتهم وإقدامهم" في إظهار "أعلى المهارة في إنجاز مهامهم".

واستقبل الرئيس الروسي وزير دفاعه سيرغي شويغو الذي قدم تقريرًا مختصرًا، بحسب البيان.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق الأربعاء، إن قائد الجيش الروسي، الجنرال فاليري غيراسيموف، زار القوات بالقرب من خط المواجهة في شرق أوكرانيا وقدم جوائز للجنود الذين شاركوا في الهجوم على أفدييفكا.