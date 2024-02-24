12 محطة رئيسية للحرب في أوكرانيا مع دخولها عامها الثالث

نقطة حيوية إلى قلب أوكرانيا.. لماذا يشكل استيلاء روسيا على أفدييفكا مؤشرًا لخطر محتمل؟

(CNN)-- يصادف اليوم مرور عامين على غزو روسيا لأوكرانيا، الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الأرواح، وقلب الأعراف الدولية الراسخة منذ فترة طويلة، وليس له نهاية واضحة في الأفق.

لقد فشل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أكثر من معنى: إذ تظل أوكرانيا دولة ذات سيادة، حيث تسيطر موسكو على نحو خمس أراضيها، وهو هدف بعيد كل البعد عن هدفه المتمثل في الإطاحة بحكومتها. أراد بوتين منع توسع الناتو: لكنه الآن يواجه تحالفًا أضاف مئات الكيلومترات إلى حدوده مع روسيا بعد انضمام فنلندا.

ولكن مع دخول الحرب عامها الثالث، هناك دلائل متزايدة على أنها تتحول لصالح روسيا، سواء في ساحة المعركة أو من حيث تراجع الدعم الغربي الذي كان قوياً ذات يوم.

لقد ألقينا نظرة على بعض أهم لحظات الحرب حتى الآن.

24 فبراير 2022: بدء "العملية العسكرية الخاصة"

قبل عامين، ألقى بوتين خطابا في الصباح الباكر أعلن فيه عن "عملية عسكرية خاصة" ضد أوكرانيا، وهو التعبير الملطف الذي لا يزال يستخدم بشكل متكرر للإشارة إلى الغزو الشامل للبلاد.

وقال بوتين إنه يريد "تطهير" أوكرانيا من النازية، وهو أحد مبرراته للغزو الذي يقول المحللون إنه يشوه التاريخ.

وبعد لحظات، سُمع دوي الانفجارات الأولى في جميع أنحاء أوكرانيا.

وبينما كانت هناك تحذيرات استخباراتية غربية من غزو روسي وشيك لعدة أشهر قبل ذلك، فقد فاجأ هذا الإعلان الكثيرين.

كان إعلان بوتين بمثابة إشارة إلى بداية الحرب الروسية في أوكرانيا، والتي أودت حتى الآن بحياة أكثر من 10300 مدني، وفقًا للأمم المتحدة. من الصعب تحديد الخسائر العسكرية، لكن يُعتقد أن روسيا تكبدت أكثر من 300 ألف قتيل وجريح.

26 فبراير 2022: "لست بحاجة إلى الإجلاء": أوكرانيا تشير إلى أنها لن تكون مهمة سهلة

كان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في كييف عندما غزت روسيا، وكان من المتوقع أن تتقدم قوات بوتين بسرعة نحو العاصمة. وبعد يومين، رفض عرضًا بالإجلاء من الولايات المتحدة.

وبكلمات متحدية، قال للولايات المتحدة: "أنا بحاجة إلى الذخيرة، وليس الإجلاء".

وأشير موقفه إلى الروح القتالية التي تتمتع بها بلاده في مواجهة العدوان الروسي وتصميمها على عدم الانهيار كما توقع البعض.

ردد المدافعون الأوكرانيون عن جزيرة الثعبان- وهي جزيرة صغيرة في البحر الأسود - هذا التحدي في المراحل الأولى من الحرب عندما أمروا بالاستسلام من قبل "سفينة حربية روسية".

16 مارس 2022: تفجير مسرح ماريوبول

طوال فترة الصراع، نفذت روسيا حملة قصف لا هوادة فيها، وكان أحد أسوأ الأمثلة عندما قصفت القوات الروسية مسرح الدراما في ماريوبول.

وكان ما يقدر بنحو 1300 مدني يحتمون داخل المسرح عندما تعرض للهجوم.

وكانت كلمة "أطفال" مرسومة على الأرض خارج المبنى - بأحرف سيريلية عملاقة يمكن رؤيتها من الجو.

ويعتقد أن نحو 300 شخص قتلوا، بحسب السلطات الأوكرانية. ولم تتمكن CNN من التحقق بشكل مستقل من عدد القتلى.

ومنذ ذلك الحين، وقعت العديد من الهجمات الروسية البارزة على أهداف مدنية. قُتل أكثر من 40 شخصًا في هجوم على مبنى سكني في دنيبرو في يناير/ كانون الثاني 2023. وقُتل ما لا يقل عن 51 شخصًا عندما استهدفت قوات موسكو مقهى ومتجرًا في هروزا، بمنطقة خاركيف، في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

1 أبريل 2022: فظائع بوتشا

وفي الشهر التالي، أصبحت بلدة صغيرة تقع إلى الغرب من كييف مرادفة لجرائم الحرب.

قال خبراء دوليون إنهم اكتشفوا "انتهاكات جسيمة" للقانون الإنساني الدولي من قبل القوات الروسية عندما انسحبت من مدينة بوتشا.

وتبادل السكان هناك قصصاً عن نهب المنازل وجرائم القتل وحالات الهروب الفاشلة.

نفدت المساحة في مشرحة البلدة. ووصف بعض السكان المحليين تحويل مساحات الخضار والساحات الأمامية إلى مقابر مؤقتة، لأن وجود القوات الروسية جعل من المستحيل عليهم نقل موتاهم.

وكانت أدلة الإعدام واضحة عندما تم العثور على جثث وأذرعهم مقيدة خلف ظهورهم وعليها إصابات متعددة بالرصاص.

14 أبريل 2022: غرق سفينة موسكفا

غرقت السفينة الحربية الروسية "موسكفا"، سفينة القيادة التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي، في 14 أبريل/نيسان.

كان سبب ذلك محل خلاف. زعمت أوكرانيا أنها أصابت السفينة بصواريخ كروز مضادة للسفن، بينما أصرت روسيا على أن حريقا تسبب في غرقها.

بصرف النظر عن ذلك، فإن غرق السفينة كان بمثابة إحراج كبير لروسيا - وهي أكبر خسارة لسفينة بحرية لها في زمن الحرب منذ 40 عامًا.

لقد كانت علامة مبكرة على كيف سيصبح البحر الأسود جبهة مهمة.

وفي أكتوبر من ذلك العام، هاجمت أوكرانيا الجسر الوحيد الذي يربط شبه جزيرة القرم التي ضمتها بالبر الرئيسي لروسيا، وهاجمت الأسطول الروسي في البحر الأسود، مدعية أنها دمرت ثلث سفنه.

9 نوفمبر 2022: تحرير خيرسون يتوج خريفًا ناجحًا

كان هناك مشاهد نشوة عندما تم تحرير مدينة خيرسون بعد ثمانية أشهر من الاحتلال الروسي.

مثّل هذا التراجع ضربة قوية لجهود بوتين الحربية، إذ كانت خيرسون العاصمة الإقليمية الوحيدة لأوكرانيا التي استولت عليها القوات الروسية منذ غزو فبراير/شباط.

كان انسحاب القوات الروسية شرقا عبر نهر دنيبرو بمثابة خريف ناجح لأوكرانيا، حيث استعادت مساحات واسعة من الأراضي التي احتلتها روسيا منذ الأيام الأولى للحرب.

رغم النجاحات التي تحققت في ساحة المعركة، جلبت الأشهر الباردة خطراً جديداً عندما بدأت القوات الجوية الروسية في ضرب شبكة الطاقة في البلاد، في محاولة لاستنزاف الروح المعنوية.

وتُرك ملايين المدنيين بدون كهرباء وتدفئة ومياه وغيرها من الخدمات الحيوية خلال فصل الشتاء.

3 مايو 2023: طائرات بدون طيار ضربت الكرملين، مع وصول الحرب إلى روسيا

في ربيع عام 2023، أعادت كييف، التي ازدادت جرأتها، الحرب إلى روسيا بشكل متزايد من خلال سلسلة من الهجمات بطائرات بدون طيار على الأراضي الروسية.

وطالت الضربات عدة مدن بما في ذلك موسكو. في 3 مايو/ أيار، استهدفت طائرتان مسيرتان متفجرتان الكرملين في قلب العاصمة. وقال الكرملين إنه تم اعتراضها وتدميرها قبل أن تسبب أي أضرار أو إصابات. ونفى المسؤولون الأوكرانيون تورطهم.

وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، ألقت روسيا باللوم على أوكرانيا في هجوم آخر بطائرة بدون طيار على موسكو، مما أدى إلى إصابة شخصين وإلحاق أضرار بالعديد من المباني.

ووصف بوتين الهجوم بأنه "علامة واضحة على نشاط إرهابي" بينما قال متحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية إن الهجوم كان يستهدف الروس الذين يشعرون أن الحرب بعيدة.

كانت هناك هجمات لاحقة، مثل الهجمات على المنشآت النفطية وغيرها من البنية التحتية. وأجلت روسيا هذا العام بعض السكان من منطقة بيلغورود الحدودية بعد تصاعد الضربات الأوكرانية القاتلة.

20 مايو 2023: روسيا تسيطر على باخموت

في مكسب نادر، استولت روسيا على مدينة باخموت الشرقية المحاصرة بعد أشهر من المحاولات الشاقة للسيطرة على الأراضي.

وكان الصراع من أجل المدينة ــ الذي تفوقت رمزيته على أهميته الاستراتيجية ــ يجسد الطبيعة بطيئة الحركة للحرب البرية، التي نمت لتصبح أشبه بذلك النوع من القتال الذي شهدناه في الحرب العالمية الأولى.

ووجهت موسكو كميات هائلة من القوة البشرية والأسلحة والاهتمام نحو المدينة، لكنها كافحت لكسر المقاومة الأوكرانية العنيدة التي فاقت معظم التوقعات.

لقد جاء انتصار روسيا بتكلفة باهظة. وقال مصدر في الناتو لشبكة CNN إنهم يقدرون أنه مقابل كل جندي أوكراني قُتل دفاعًا عن باخموت، خسرت روسيا خمسة.

يونيو 2023: هجوم أوكرانيا المضاد

بعد أشهر من الحشد العسكري، بدأت أوكرانيا هجوماً مضاداً يهدف إلى استعادة الأراضي التي استولت عليها روسيا.

ومع تركيز القتال على الجبهتين الجنوبية والشرقية، جلب إطلاق هذه العملية شعوراً متجدداً بالتفاؤل. ومع ذلك، كان لدى روسيا الوقت لإعداد طبقات من الدفاعات.

ومع مرور الأشهر، أصبح من الواضح أن الهجوم المضاد لن يوفر الاختراق الحاسم الذي كان يأمل فيه الكثيرون. على سبيل المثال، تميز القتال حول روبوتاين، شمال ماريوبول، بالزحف فوق حقول الألغام الشاسعة، حيث كانت القوات تقاتل من أجل تحقيق مكاسب تم إحصاؤها في الشوارع، أو حتى المباني.

وكان الهجوم المضاد قد توقف بحلول فصل الشتاء، حيث حذرت تقييمات المخابرات الغربية من أن ساحة المعركة قد تتعرض للركود، مما يحول الحرب إلى "صراع مجمد".

23 يونيو 2023: تمرد فاغنر

كان يفغيني بريغوجين مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة الروسية، التي لعبت دورًا حاسمًا في باخموت. لقد كان ذات يوم قريباً من بوتين إلى الحد الذي جعله يطلق عليه لقب "طباخه الشخصي".

لكن كل ذلك تغير في الثالث والعشرين من يونيو/ حزيران، عندما قاد بريغوجين تمرداً مسلحاً ضد بوتين بعد أن انتقد القادة العسكريين في البلاد بشأن طريقة تعاملهم مع الحرب الأوكرانية.

وبدأت مجموعته بالزحف نحو موسكو، وأسقطت طائرة عسكرية وقتلت جنودًا روسًا. لكنها توقفت فجأة عندما توسط الزعيم البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في التوصل إلى اتفاق.

وتم إسقاط التهم الجنائية الموجهة إلى رئيس فاغنر، ومع ذلك قال بوتين في خطاب ألقاه في ذلك الوقت إن أولئك الذين يسيرون على "طريق الخيانة" سيواجهون العقوبة.

وبعد أشهر، قُتل بريغوجين عندما تحطمت طائرة كان على متنها شمال غرب موسكو.

يناير 2024: توقف المساعدات الأمريكية

كان الإمداد المستمر بالمساعدات من الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، فضلاً عن توفير الأسلحة الحديثة، بمثابة شريان حياة حيوي لأوكرانيا في حربها.

لكن في أوائل عام 2024، تعثرت حزمة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا. وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على مشروع قانون مساعدات خارجية بقيمة 95.3 مليار دولار، يتضمن 60 مليار دولار لدعم أوكرانيا.

ومع ذلك، قاوم رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون التحركات لإجراء تصويت سريع، من المرجح أن يواجه رفضا من أعضاء حزبه.

إنها حلقة تذكير بأن مصير أوكرانيا ليس في أيديها بالكامل. وحذر القادة العسكريون الأوكرانيون من أن النقص الحاد في الذخيرة يعيق قتالهم.

8 فبراير 2024: إقالة قائد الجيش الأوكراني

وفي هذا الشهر، أعلن زيلينسكي إقالة القائد الأعلى لأوكرانيا، الجنرال فاليري زالوجني، في أكبر تغيير عسكري منذ بداية الغزو الروسي واسع النطاق قبل عامين تقريبًا.

من المعروف أن الاثنين قد اختلفا وأن إقالته كانت بمثابة مقامرة سياسية لزيلينسكي. ورغم فشل الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا، إلا أن القائد العسكري السابق لا يزال أحد أكثر القادة شعبية في البلاد.

وجاءت هذه الخطوة أيضًا في الوقت الذي تم فيه إعادة أوكرانيا إلى وضع دفاعي بسبب موجة من الهجمات الروسية على طول معظم الخطوط الأمامية.

وفي 17 فبراير/شباط، أعلنت روسيا أنها سيطرت بالكامل على مدينة أفدييفكا الشرقية، وهو ما يمثل أكبر مكسب لموسكو منذ باخموت.

ومع دخول الحرب عامها الثالث، فإن مستقبل الصراع أصبح أكثر غموضا.