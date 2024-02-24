(CNN)-- مع دخول أوكرانيا عامها الثالث من الحرب، السبت، الـ24 من فبراير/ شباط فإن القادة في جميع أنحاء العالم مصممون على مواصلة الوقوف مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي ويحثون الدول على تجديد التزامها بدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وفي الوقت نفسه، حث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون وأعضاء الكونغرس على العودة وتمرير المساعدات التي تشتد الحاجة إليها لأوكرانيا.

وفيما يلي آخر العناوين الرئيسية:

- حزمة الذخائر البريطانية: أعلنت المملكة المتحدة عن حزمة ذخيرة بقيمة 245 مليون جنيه إسترليني لتعزيز احتياطيات المدفعية الأوكرانية في الذكرى الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا.

- حظر الصادرات الكندية: أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، الجمعة، أن كندا فرضت حظرا على تصدير البضائع إلى روسيا "التي يمكن استخدامها لصنع الأسلحة". وينطبق الحظر على "المتفجرات، بما في ذلك الصواعق، التي تستخدم في صناعة التعدين والبناء"، بحسب الوزيرة، مضيفة أن بلادها تفرض عقوبات إضافية على 10 أفراد و153 كيانا.

- أوكرانيا وبولندا: قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، إن بلاده عرضت على بولندا خطة لإنهاء الحصار الحدودي، وفقًا لبيان نشر على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء الأوكراني. وقال شميهال إنه وصل إلى الحدود البولندية مع أعضاء آخرين في الحكومة الأوكرانية، الجمعة، للتفاوض مع زملائه البولنديين، لكنهم لم يحضروا.

- صواريخ جديدة: قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا بدأت الإنتاج التسلسلي لصواريخ "زيركون" الجديدة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي يقول الخبراء إنه يكاد يكون من المستحيل إسقاطها. وقال بوتين إنه بالإضافة إلى الصواريخ، قامت شركات صناعة الدفاع الروسية "في السنوات الأخيرة" بزيادة إنتاج أسلحة أخرى "عدة مرات".

- تقارير عن صواريخ من إيران: نفت إيران إرسال صواريخ باليستية إلى روسيا، بحسب بيان للبعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة. وجاء في البيان أن هذا القرار جاء للامتناع عن “المساهمة في إدامة الحرب”. وفي الشهر الماضي، قال مسؤول أمريكي لشبكة CNN إن المفاوضات الروسية للحصول على صواريخ باليستية قريبة المدى من إيران "تتقدم بنشاط".

- آخر أخبار نافالني: تلقت والدة أليكسي نافالني إنذارًا نهائيًا من قبل محقق روسي: إما الموافقة على جنازة سرية دون وداع عام، أو سيتم دفن ابنها في المستعمرة العقابية حيث كان مسجونًا، حسبما قال متحدث باسم نافالني. وقال رئيس التحقيقات في مؤسسة نافالني لمكافحة الفساد إن السلطات الروسية “تخشى” إقامة جنازة عامة. ويقدم فريق نافالني أيضًا مكافأة مقابل معلومات حول وفاته والجناة المزعومين.

- غارات ليلية في منطقة أوديسا: قُتل 3 أشخاص وأصيب 8 آخرون على الأقل في هجمات بطائرات بدون طيار خلال الليل في أوكرانيا، حسبما أفاد مسؤولون، الجمعة. وفي منطقة أوديسا على البحر الأسود، ضرب حطام إحدى الطائرات بدون طيار مبنى، مما تسبب في نشوب حريق ومقتل 3 أشخاص، وفقًا لرئيس الإدارة العسكرية، أوليه كيبر.

- الدفاع الأوكراني: قال قائد القوات الجوية الأوكرانية، ميكولا أوليشوك، إن أوكرانيا أسقطت طائرة تجسس روسية. ولم يشر بيان رسمي من منطقة كراسنودار الروسية إلى الضربة الأوكرانية، ولكنه بدلاً من ذلك أفاد بوقوع حادث تحطم طائرة أدى إلى نشوب حريق على الأرض. وقال مسؤولون في المخابرات الأوكرانية إن روسيا استخدمت الطائرة التي أسقطتها للسيطرة على الضربات الصاروخية وتوجيهها على المدن الأوكرانية.. CNN غير قادرة على التحقق من ادعاءات أي من الجانبين.