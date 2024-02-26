برلمان المجر يصادق على انضمام السويد إلى حلف الناتو

بعد موافقة تركيا على انضمامها للناتو.. تعرف على قدرات السويد العسكرية

ملاصقة لروسيا حدوديا.. تعرف على قدرات فنلندا العسكرية مع قرب انضمامها للناتو

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- وافق البرلمان المجري، الاثنين، على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مما يزيل العقبة الأخيرة أمام البلاد لتصبح العضو رقم 32 في التحالف العسكري، وفقا لما ذكره المكتب الصحفي للبرلمان المجري.

وصوّت إجمالي 194 عضوًا في البرلمان، منهم 188 صوّتوا لصالح انضمام السويد وصوت 6 ضد الطلب.

بموجب بروتوكول الانضمام إلى حلف الناتو، يجب أن توافق جميع الدول الأعضاء في الحلف على الطلب.

في مايو/أيار 2022، طلبت السويد وفنلندا الحصول على عضوية الناتو بعد شهور من اجتياح روسيا لأراضي أوكرانيا. أصبحت فنلندا عضوًا رسميًا في الحلف في أبريل/نيسان 2023؛ بينما واجهت السويد عقبات عديدة، على رأسها اعتراضات وطلبات من تركيا والمجر.

كما تركيا، تحتفظ المجر بعلاقات جيدة مع روسيا.