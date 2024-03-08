بسبب الحرب.. ارتفاع عدد النساء العاملات في الجيش الأوكراني بنسبة 44%

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"الخطط تحب الصمت".. شاهد رسالة الجيش الأوكراني "غير الخفية" قبل الهجوم المضاد

(CNN)-- ارتفع عدد النساء اللاتي يخدمن في الجيش الأوكراني بنسبة 44% تقريبا منذ بدء الحرب، وفقا للأرقام الجديدة الصادرة عن وزارة الدفاع الأوكرانية، الجمعة.

واعتبارا من يناير/كانون الثاني، كان هناك 45587 امرأة يخدمن في القوات المسلحة الأوكرانية، ارتفاعا من 31757 امرأة في مارس/آذار عام 2021.

ومن بين هؤلاء النساء، توجد 13,487 امرأة يحملن صفة مقاتلة، وأكثر من 4 آلاف امرأة في مناطق القتال.

كما تظهر البيانات الجديدة أيضا أنه منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، زاد عدد النساء في الجيش الأوكراني بمقدار 2108 امرأة.

وأعلن المركز الإعلامي العسكري الأوكراني الخبر: "شكرا لكن على مساهمتكن في النصر!".

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