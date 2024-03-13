اعتقال اندرو تيت مجددا في رومانيا.. ماذا جد؟

(CNN)-- قالت السلطات الرومانية، الثلاثاء، إن المؤثر المثير للجدل على الإنترنت، أندرو تيت، وشقيقه تريستان اعتقلا في رومانيا، الاثنين، بتهمة ارتكاب جرائم جنسية في المملكة المتحدة، وسيتم تسليمهما في نهاية المطاف إلى بريطانيا.

وقالت الشرطة في بيان إن ضباطا من خدمة التحقيقات الجنائية في البلاد وضباطا من بلدة فولونتاري "نفذوا مذكرتي اعتقال أوروبيتين أصدرتهما السلطات القضائية البريطانية لارتكاب جرائم جنسية واستغلال أشخاص على أراضي بريطانيا العظمى".

وفي المحكمة، الثلاثاء، قال الأخوان تيت إنهما لا يريدان إعادتهما إلى المملكة المتحدة، وفقًا لمراسل قناة أنتينا 3 المتعاونة مع شبكة CNN، التي حضرت جلسة الاستماع في محكمة الاستئناف في بوخارست.

وقال المتحدث باسم عائلة تيت، ماتيا بيتريسكو في وقت لاحق إن محكمة الاستئناف الرومانية سمحت بتسليمهما، لكنها أرجأت ذلك حتى انتهاء محاكمتهم الرومانية بتهم الاتجار بالبشر والاغتصاب، وهو ما ينكرانه.

وأضاف بيتريسكو في بيان، الثلاثاء إن "هذا الإحياء المحير للاتهامات المستمرة منذ عقد من الزمان قد ترك الأخوين تيت في حالة من الفزع والانزعاج الشديد"، مضيفا أنهما "يرفضان بشكل قاطع جميع الاتهامات ويعربان عن خيبة أملهم العميقة من إعادة إحياء مثل هذه الادعاءات الخطيرة دون أدلة جديدة جوهرية".

ويذكر أن نجم رياضة الفنون القتالية السابق الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والبريطانية سطع ووصل إلى الشهرة على الإنترنت في السنوات الأخيرة، حيث حصد 11.6 مليار مشاهدة على TikTok بينما كان يتحدث بصوت عالٍ عن هيمنة الذكور وخضوع الإناث والثروة.