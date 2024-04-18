بالأسماء.. 48 دول توقع على بيان إدانة هجوم إيران على إسرائيل.. ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وقعت 48 دولة على بيان مشترك للممثلين الدائمين في الأمم المتحدة يدين الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل الأسبوع الماضي.

وورد في البيان المشترك: "ندين بشكل لا لبس فيه الهجمات التي شنتها جمهورية إيران الإسلامية وشركاؤها من المقاتلين على دولة إسرائيل يوم 13 نيسان/ أبريل، وهي هجمات اشتملت على إطلاق عدة مئات من الصواريخ البالستية وصواريخ كروز وطائرات مسيرة استهدفت عدة أهداف، وكان من الممكن أن يتسبب هذا الهجوم واسع النطاق بأضرار كبيرة وخسائر في الأرواح.."

وتابع البيان: "ندين أيضا كون الأسلحة التي وجهت إلى إسرائيل قد انتهكت المجال الجوي لعدة دول في المنطقة، مما عرض حياة الأبرياء فيها للخطر، وبدا أنها اجتازت المجال الجوي القريب من الأماكن المقدسة في القدس.. نرحب بالجهود الرامية إلى تجنب المزيد من تصعيد أعمال العنف في المنطقة بعد الجهود المنسقة الناجحة للدفاع بمواجهة الهجوم على إسرائيل.."

وأضاف: "ندين استيلاء إيران غير المشروع على سفينة تجارية ترفع علم البرتغال على مقربة من مضيق هرمز يوم 13 نيسان/أبريل وندعو إيران إلى الإفراج عن السفينة وطاقمها الدولي بشكل فوري.. ونشير إلى أن هجوم إيران التصعيدي هو أحدث إجراء تتخذه إيران وشركاؤها المقاتلون ضمن سلسلة من الإجراءات الخطيرة والمزعزعة للاستقرار، مما يشكل خطرا كبيرا على السلام والأمن الدوليين.. وندعو كافة الأطراف الإقليمية إلى اتخاذ خطوات لتجنب المزيد من التصعيد، كما نطلب تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن بشكل كامل. وسنقوم بتعزيز تعاوننا الدبلوماسي للعمل على حل كافة التوترات في المنطقة".

الدول الموقعة على البيان المشترك:

الولايات المتحدة وألبانيا والأرجنتين وأستراليا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا وكندا وكرواتيا وقبرص والتشيك والدنمارك والإكوادور وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وأيسلندا وأيرلندا وإسرائيل وإيطاليا واليابان ولاتفيا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا ومولدوفا وموناكو والجبل الأسود وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وولايات ميكرونيزيا الموحدة وبالاو وبابوا غينيا الجديدة وبولندا والبرتغال وجمهورية كوريا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة.