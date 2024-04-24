أمريكا تسقط مزيدًا من المساعدات على غزة.. وبايدن "محبط" من نتنياهو

(CNN) -- أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، مشروع قانون متعلق بحزمة مساعدات إلى أوكرانيا وإسرائيل وتايوان بقيمة 95 مليار دولار، بعد شهور من التأجيل.

وسيرسل المجلس مشروع القانون بعد ذلك إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن لتوقيعه ليصبح قانونًا.

ويعد إقرار مشروع القانون انتصارا كبيرا للرئيس الأمريكي والديمقراطيين في الكونغرس وزعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الذين دفعوا منذ فترة طويلة لإرسال مساعدات إلى أوكرانيا حتى مع تراجع الجناح اليميني في حزبه بشكل متزايد عن دعمه لكييف.

وتربط الحزمة بين 4 مشاريع قوانين صوت عليها مجلس النواب بشكل منفصل في جلسة نادرة، السبت، وتوفر ما يقرب من 61 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، وأكثر من 26 مليار دولار لإسرائيل وأكثر من 8 مليارات دولار لمنطقة المحيط الهادئ والهندي.

وتشبه مشاريع القوانين الثلاثة الأولى إلى حد كبير الحزمة التي أقرها مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا العام، والتي رفض رئيس مجلس النواب مايك جونسون في الأصل طرحها على مجلس النواب.

وردا على سؤال عما إذا كان يتوقع إقرار مشروع القانون اليوم، قال ماكونيل لشبكة: CNN آمل ذلك"

وتبنى مجلس النواب التشريع بعد أن خالف جونسون المحافظين في حزبه الذين عارضوا إرسال المساعدات إلى أوكرانيا وهددوا بإقالته بسبب تعامله مع هذه القضية.

وفي النهاية، تم إرسال التشريع خارج مجلس النواب بأغلبية واسعة من الحزبين.

وتوقفت المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل بعد أن طالب الجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ باتخاذ إجراء بشأن أمن الحدود أولا، مما أدى إلى أشهر من المفاوضات في مجلس الشيوخ بشأن حزمة حدودية مرتبطة بالمساعدات الخارجية.

ومع ذلك، قاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المعارضة للاتفاق النهائي، وتجاهله الجمهوريون في نهاية المطاف.

ووصف ماكونيل، الذي انشق باستمرار عن حزبه بسبب دعمه لأوكرانيا، تصويت الثلاثاء بأنه "تأخر موعده.. واختبار يجب ألا نفشل فيه".

ومن جانبه، أشاد جو بايدن بإقرار مجلس الشيوخ لحزمة المساعدات الخارجية، قائلا إنه سيوقع مشروع القانون.

وقال بايدن، في بيان: "سأوقع مشروع القانون هذا ليصبح قانونا وسأخاطب الشعب الأمريكي بمجرد وصوله إلى مكتبي حتى نتمكن من البدء في إرسال أسلحة ومعدات إلى أوكرانيا هذا الأسبوع".

وأضاف: "هناك حاجة ملحة: بالنسبة لأوكرانيا، التي تواجه قصفا متواصلا من روسيا؛ وبالنسبة لإسرائيل، التي واجهت للتو هجمات غير مسبوقة من إيران؛ وكذلك للاجئين والمتضررين من الصراعات والكوارث الطبيعية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في غزة والسودان وهايتي؛ ولشركائنا الذين يسعون إلى الأمن والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

كما شكر بايدن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والزعيم الجمهوري ميتش ماكونيل ومجموعة النواب من الحزبين الذين صوتوا لصالح مشروع القانون.

وقال بايدن: "هذا التشريع المهم سيجعل أمتنا وعالمنا أكثر أمنا بينما ندعم أصدقائنا الذين يدافعون عن أنفسهم ضد الإرهابيين مثل حماس والطغاة مثل (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".