مسؤول: أوكرانيا تشن هجمات ليلية بطائرات دون طيار على مصفاة نفط روسية

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(CNN)-- أعلن فينيامين كوندراتييف، حاكم إقليم كراسنودار كراي الروسي، السبت، أن أوكرانيا شنت هجمات بطائرات دون طيار على مصفاة نفط روسية في منطقة كراسنودار، مساء السبت.

وقالت وكالة "تاس" الحكومية الروسية للأنباء إن مصفاة النفط في سلافيانسك أون كوبان في إقليم كراسنودار كراي علقت عملياتها جزئيا"، حسبما نقلت الوكالة عن إدوارد ترودنيف، مدير الأمن المعقد لمجموعة شركات سلافيانسك إيكو.

وقال ترودنيف إن "عمل المصفاة متوقف جزئيا. طارت 10 طائرات دون طيار إلى داخل المصنع، كان هناك حريق قوي، ومن المحتمل وجود ضرر خفي".

وأضاف كوندراتييف أنه لم تقع إصابات بسبب الحريق في المصفاة.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن كييف أطلقت 66 طائرة دون طيار لمهاجمة منطقة كراسنودار كراي، ولكن تم اعتراضها جميعا.