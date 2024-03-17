فيديو يظهر ما حدث لمبنى سكني في أوكرانيا بعدما استهدفته طائرة مسيّرة روسية

تكبد الجانبان خسائر فادحة.. CNN تلقي نظرة على عامين من الحرب في أوكرانيا

(CNN)-- قالت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إن أوكرانيا أطلقت 36 طائرة دون طيار خلال الليل فوق روسيا، استهدفت أجزاء مختلفة من البلاد، بما في ذلك العاصمة موسكو.

واعترضت قوات الدفاع الجوي الروسية ودمرت أربع طائرات دون طيار "مسيرة" فوق موسكو وياروسلافل على التوالي، وثلاث طائرات مسيرة فوق كل من بيلغورود وكورسك، واثنتين فوق كالوغا، وواحدة فوق كل من روستوف وأوريول وبريانسك، و17 في كراسنودار كراي، بحسب بيانات نشرتها وزارة الدفاع الروسية ومسؤولون إقليميون، الأحد، عبر "تيليغرام".

وأسفر حريق في مصفاة لتكرير النفط بمنطقة سلافيانسك في كراسنودار كراي، عن مقتل شخص، طبقا لخدمة الإرسال بالمنطقة، وحدثت الوفاة بسبب نوبة قلبية.

وفي بيلغورود، قُتلت فتاة تبلغ من العمر 16 عاما بسبب القصف، حسبما نشر حاكم بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف على تيليغرام. وأُصيب والدها بجروح في الرأس وحروق وتسمم بأول أُكسيد الكربون، بعد أن اشتعلت النيران في المنزل الذي كانا فيه.

في حين لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أخرى في مناطق أخرى.

وفرضت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية قيودا على الطيران في ثلاثة مطارات بمنطقة موسكو، الأحد، بعد عدة هجمات بطائرات دون طيار في منطقة موسكو.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية الحكومية للأنباء، أنه "تم فرض القيود في الساعة 09:39 بتوقيت موسكو في مطارات فنوكوفو ودوموديدوفو وجوكوفسكي لضمان الأمن".

وقال عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، في برقية على تيليغرام، إن قوات الدفاع الجوي بمنطقة دوموديدوفو الحضرية "تصدت لهجوم بطائرتين دون طيار تحلقان باتجاه موسكو. وبحسب البيانات الأولية، لم تقع أضرار أو إصابات في الموقع الذي سقط فيه الحطام".

وتُظهر بيانات تتبع الرحلات الجوية لمطار دوموديدوفو عددا من الرحلات المتأخرة والتي تم تحويلها.