(CNN)-- وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأربعاء، اليابان التي تعتبر إحدى الدولة الحليفة للولايات المتحدة بأنها "كارهة للأجانب" خلال حفل لجمع التبرعات في واشنطن العاصمة، بعد أسابيع فقط من الإشادة بالتحالف الأمريكي- الياباني في حفل عشاء رسمي.

وأدلى الرئيس بهذا التصريح في حدث بعيد عن الكاميرا، قائلا إن اليابان، إلى جانب الهند وروسيا والصين، سيكون أداؤها الاقتصادي أفضل إذا احتضنت هذه الدول الهجرة بشكل أكبر.

وقال بايدن: "كما تعلمون، أحد أسباب نمو اقتصادنا هو بسببكم والعديد من الآخرين. لماذا؟ لأننا نرحب بالمهاجرين. نحن ننظر إلى السبب، انظر، فكر في الأمر، لماذا تتعثر الصين اقتصاديًا إلى هذا الحد؟ لماذا تواجه اليابان مشكلة؟ لماذا روسيا؟ لماذا الهند؟ لأنهم كارهون للأجانب"، مضيفا بحسب نص رسمي للبيت الأبيض صدر، الخميس: "إنهم لا يريدون المهاجرين".

وعقّبت السكرتيرة الإعلامية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، الخميس، قائلة إن الرئيس كان يحاول توضيح نقطة أكبر عندما وصف اليابان والهند بأنهما "كارهتان للأجانب"، مضيفة على متن طائرة الرئاسة: "كان يقول إنه عندما يتعلق الأمر بمن نحن كأمة، فإننا أمة من المهاجرين، وهذا موجود في حمضنا النووي"، وأن بايدن كان يدلي "بتعليق واسع النطاق" في خطابه حول تعليقاته عن اليابان والهند.

ويأتي انتقاد بايدن لليابان بعد أقل من شهر من استضافته رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في زيارة دولة، وبعد مرور عام تقريبًا على استضافة بايدن لرئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بزيارة دولة خاصة به، حيث اعتمد بايدن على تحسين العلاقات مع كل من اليابان والهند باعتبارهما ثقلين مهمين موازنين لنفوذ الصين العالمي المتزايد.