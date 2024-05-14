(CNN)-- قال أندريه بيلوسوف، الذي تم ترشيحه لمنصب وزير الدفاع الروسي، إنه لا توجد خطط جديدة لحشد القوات الروسية، وذلك أثناء إلقائه كلمة في مجلس الاتحاد، الثلاثاء.

وعيّن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بيلوسوف مكان وزير دفاعه وحليفه المقرب منذ فترة طويلة، سيرغي شويغو، في تعديل كبير للقيادة العسكرية بعد أكثر من عامين من حرب موسكو الطاحنة ضد أوكرانيا، التي أدت إلى ارتفاع الإنفاق الدفاعي.

وبينما حدد بيلوسوف الأولويات الرئيسية في المجلس، أقر بيلوسوف بالتحديات المتعلقة بالتوظيف في القوات المسلحة الروسية. وأوضح أنه لا توجد حاليًا خطط للتعبئة أو تدابير الطوارئ، وأكد أن قضايا التجنيد تتم معالجتها بشكل فعال، وأن التدابير المزمع اتخاذها جارية بالفعل.

كما تحدث بيلوسوف عن الحاجة إلى ضمان توفير الأسلحة للوحدات، مع التركيز بشكل خاص على توريد الذخيرة والصواريخ، والطائرات دون طيار ومعدات الحرب الإلكترونية.

وانتهز خطابه للتعهد بأنه سيكرس نفسه بالكامل للمهام المقبلة، معربًا عن استعداده للتضحية حتى "بحياته إذا لزم الأمر" للوفاء بواجباته.

وقال وزير الدفاع الروسي الجديد: "أنا أدرك تمامًا مسؤوليتي تجاه البلاد والشعب الروسي ورئيس الاتحاد الروسي فيما يتعلق بالتعيين المقرر، وأتعهد باستخدام كل قوتي وصحتي وحياتي إذا لزم الأمر لحل المهام الموكلة إليّ"، مضيفا أن مبدأه هو أن "ارتكاب الأخطاء مسموح به، أما الكذب فلا".