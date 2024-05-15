بايدن وترامب يقبلان دعوة CNN للمناظرة في 27 يونيو.. ماذا قالا؟

بكلمتين وابتسامة طفيفة.. شاهد رد فعل ميلانيا ترامب بعد سؤال صحفية لها عما إن كانت ستعود إلى حملة الانتخابات

(CNN)-- قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب دعوة من شبكة CNN لإجراء مناظرة في 27 يونيو/حزيران، وهي مواجهة مبكرة تاريخيًا ستحدد مناخ الأشهر الأخيرة من حملة الانتخابات الرئاسية 2024.

قال بايدن، في منشور على موقع إكس: "لقد تلقيت وقبلت دعوة من CNN لإجراء مناظرة في 27 يونيو/حزيران. إليك يا دونالد. كما قلت: في أي مكان وفي أي وقت وفي أي مكان".

وقال مسؤول في حملة ترامب لشبكة CNN في وقت لاحق إن ترامب قبل العرض.

وهذا أحدث تطور في تصعيد سريع للتنافس بين الخصمين السياسيين. دعت حملة بايدن في وقت سابق ترامب إلى الانضمام إليه في مناظرتين رئاسيتين استضافتهما مؤسسات إخبارية وأبلغت لجنة المناظرات الرئاسية رسميًا أن الرئيس لن يشارك في مناظراتها المقررة مسبقًا في الخريف. وسرعان ما قال الرئيس السابق إنه شارك في المناظرات السابقة وأخبر المذيع الإذاعي هيو هيويت أنه سيقبل أي وسيط.

وقال بايدن مؤخرًا إنه سعيد بمناظرة ترامب، على الرغم من أنه لم يكن ملتزمًا بنسق مثل هذه المناظرة، حيث قال للمذيع الإذاعي هوارد ستيرن: "أنا سعيد بمناظرته". وفي مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ورسالة لاحقة إلى لجنة المناظرات الرئاسية، حددت حملة بايدن شروطها المقترحة، بما في ذلك المواعيد المحتملة للمناظرات في يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول.

وقال بايدن في مقطع فيديو، مباشرة أمام الكاميرا، الأربعاء: "لقد خسر دونالد ترامب مناظرتين أمامي في عام 2020. ومنذ ذلك الحين لم يحضر أي مناظرة. إنه الآن يتصرف وكأنه يريد أن يناظرني مرة أخرى".

"حسنًا، أسعد يومي يا صديقي، سأفعل ذلك مرتين. لذلك دعونا نختار التواريخ يا دونالد – سمعت أنك متفرغ أيام الأربعاء"، في إشارة إلى جدول محكمة ترامب. وفي الرسالة، أقرت حملة بايدن بأن المناظرة الأولى ستجرى على الأرجح بعد انتهاء محاكمة ترامب الإجرامية المتعلقة بالمال.

وفي منشور على موقع التواصل المملوك لترامب ترث سوشيال، الأربعاء، أعلن ترامب قبوله الجدول الزمني المعدل، قائلا: "أنا مستعد وراغب في مناظرة جو المحتال في الموعدين المقترحين في يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول"، مضيفًا أنه "سيوصي بشدة" بأكثر من المناظرتين المقترحتين. وقال أحد كبار مستشاري ترامب لشبكة CNN إنهم "مستعدون لمناظرة" بايدن، ومراجعة الشروط ولكنهم حريصون على المواجهة على المسرح.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على المناقشات لـ CNN إن محادثات غير رسمية بين حملتي بايدن وترامب حول المناقشات جرت في الأسابيع الأخيرة وركزت إلى حد كبير على الازدراء المتبادل للجنة المناظرات الرئاسية والسيناريوهات المحتملة للعمل حول اللجنة. وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من نشر تقريرًا عن تلك المحادثات.

لا تزال هناك اختلافات صارخة بين ما يريده كل مرشح من المناظرة. اقترحت حملة بايدن في رسالتها تغييرًا حاسمًا يقولون إنه سيجعل المناظرات أكثر موضوعية وأقل إثارة – حيث يناقش المرشحون دون جمهور في الاستوديو.

وجاء في الرسالة: "كما كان الحال مع المناظرات المتلفزة الأصلية في عام 1960، فإن الاستوديو التلفزيوني الذي يضم المرشحين والمشرفين فقط هو وسيلة أفضل وأكثر فعالية من حيث التكلفة للمضي قدمًا: يركز فقط على مصالح الناخبين".

ورفض ترامب هذه الفكرة في منشوره على موقعه ترث سوشيال، قائلًا إنه يفضل "لأغراض الإثارة، مكانًا كبيرًا جدًا، على الرغم من أنه من المفترض أن بايدن يخاف من الحشود".

وقال ترامب: "فقط أخبرني متى سأكون هناك. لنستعد للنزال!"

التخلي عن مناظرات الخريف التقليدية

وأعلنت لجنة المناظرات الرئاسية مواعيد إجراء ثلاث مناظرات رئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. ومن المقرر إجراء المناظرة الأولى في 16 سبتمبر/أيلول في تكساس والثانية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول في فيرجينيا والثالثة في 9 أكتوبر/تشرين الأول في يوتا.

وفي الرسالة الموجهة الأربعاء، قالت رئيسة حملة بايدن، جين أومالي ديلون، إن الحملة تقترح جدولا زمنيًا معدلا لأن التواريخ الأصلية "لا تتماشى مع التغييرات في هيكل انتخاباتنا ومصالح الناخبين"، في إشارة إلى الجدول الزمني للتصويت المبكر، والطريقة التي أقامت بها اللجنة المناظرات باعتبارها "مشهدًا ترفيهيًا" وكون اللجنة "غير قادرة أو غير راغبة" في فرض القواعد في مناظرات عام 2020.

واقترحت الحملة أيضًا إجراء مناظرة لمنصب نائب الرئيس في أواخر يوليو/تموز بعد أن يرشح الحزب الجمهوري مرشحه لهذا المنصب.

Credit: CHIP SOMODEVILLA/POOL/AFP via Getty Images

ويأتي قرار حملة بايدن بالانسحاب من المناظرات التي تستضيفها اللجنة، متماشيًا مع خطوة اتخذتها اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري قبل نحو عامين، عندما صوّتت بالإجماع على الانسحاب من مشاركتها في اللجنة غير الحزبية للمناظرات الرئاسية، وهي المنظمة التي تحكم المناظرات الرئاسية للانتخابات العامة، بدعوى التحيز. جاء هذا الانسحاب بعد أشهر من ضغط رئيسة لجنة الحزب الجمهوري آنذاك رونا مكدانيل، على اللجنة لتغيير الممارسات المختلفة نيابة عن ترامب.

ويمكن اعتبار طلب جدول زمني مبكر للمناقشة مؤشرًا على رغبة الحملة في إشراك الناخبين في العملية السياسية في أقرب وقت ممكن. وتجاهلت الحملة مرارًا وتكرارًا الاستطلاعات السلبية بقولها إن معظم الأمريكيين لا يتفاعلون مع العملية الانتخابية إلى أن يقتربوا كثيرًا من موعد الانتخابات.

وقد تساعد الدعوة إلى إجراء مناظرات مبكرة أيضًا في التخلص من مرشحي الطرف الثالث الذين قد يسببون مشاكل لكل من ترامب وبايدن. يحتاج المرشحون إلى استيفاء معايير معينة تتعلق بالوصول إلى صناديق الاقتراع، والاقتراع، والأهلية الدستورية للتأهل. من المؤكد أن ترامب وبايدن سيتأهلان، ولكن من غير الواضح ما إذا كان مرشحو الطرف الثالث، مثل كورنيل ويست أو روبرت إف كينيدي جونيور، سوف يستوفون المتطلبات. لن تحدد لجنة المناظرات الرئاسية من يحق له المشاركة في المناظرات إلا بعد عيد العمال.

بالنسبة لملايين الأمريكيين، ستمثل المناظرات التدقيق الأكثر شمولاً الذي يمكنهم إجراؤه لأي من المرشحين منذ المناظرات التي سبقت انتخابات عام 2020 قبل أربع سنوات.

ستكون فرصة معرفة أداء كلا المرشحين أمرًا بالغ الأهمية للناخبين المهتمين بعمر بايدن وترامب؛ سيبلغ ترامب عامه الـ78 في 14 يونيو/حزيران، في الوقت الذي من المتوقه إجراء المناظرة الأولى خلاله، بينما سيبلغ بايدن 82 عامًا في نوفمبر/تشرين الثاني بعد الانتخابات.