"مكانش حد غلب".. نجيب ساويرس يعلق على تقرير يزعم "استعداد" بوتين للتفاوض حول وقف إطلاق النار بأوكرانيا وسط تفاعل

العالم
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس تفاعلا على منصة "إكس"، تويتر سابقا، مساء الجمعة، بتعليقه على تقرير زعم أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مستعد للتفاوض على وقف إطلاق النار مع أوكرانيا.

ويقول الخبر الذي تداوله نشطاء ومغردون على منصة "إكس"، نقلا عن وكالات أنباء عالمية إن بوتين "مستعد للتفاوض على وقف إطلاق النار مع أوكرانيا، إذا وافقت على الاعتراف بالحدود التي يمتد على طولها خط المواجهة الآن".

ورد نجيب ساويرس معلقا على هذا الخبر: "مكانش حد غلب..."، على حد قوله.

وأثار تعليق نجيب ساويرس تفاعلا على منصة "إكس"، وجاءت أبرز الردود كالتالي:

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