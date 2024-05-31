إدانة ترامب.. أول رد فعل من ابنته إيفانكا بصورة على انستغرام

(CNN)-- نشرت إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، صورة لها وهي فتاة صغيرة بحضن والدها وذلك بعد أن وجدت هيئة محلفين في مانهاتن، دونالد ترامب، مذنبا بجميع التهم الـ34 المتعلقة بتزوير سجلات الأعمال في محاكمته الجنائية المتعلقة بالقضية التي تعرف باسم "أموال الصمت"، وهو حكم غير مسبوق وتاريخي يجعله أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يُدان بارتكاب جناية.

الصورة نشرتها ايفانكا ترامب على صفحتها بمنصة انستغرام عبر خاصية "الستوري" بتعليق: "أحبك أبي".

وذكرت شبكة CNN بتقرير سابق أن إيفانكا لم تنضم إلى والدها خلال مثوله أمام المحكمة. ولم يقم زوج إيفانكا، جاريد كوشنر، بالسفر إلى محكمة مانهاتن أيضًا.

وذكرت شبكة CNN في وقت سابق أن غياب إيفانكا ترامب عن المحاكمة لم يكن مفاجئا للكثيرين من المقربين من الرئيس السابق، إذ نأت كل من إيفانكا ترامب وكوشنر بنفسيهما عن حملة ترامب الرئاسية الأخيرة.