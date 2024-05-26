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(CNN)-- ناشد الرئيس الأوكراني، فولوديمي زيلينسكي، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والزعيم الصيني، شي جينبينغ، الأحد، لحضور قمة السلام المقررة في سويسرا الشهر المقبل.

وقال زيلينسكي في رسالة فيديو باللغة الإنجليزية: "إنني أناشد قادة العالم الذين ما زالوا بعيدين عن الجهود الدولية لقمة السلام العالمية- الرئيس بايدن، رئيس الولايات المتحدة، والرئيس شي، زعيم الصين".

وأضاف الرئيس الأوكراني: "من فضلكم، أظهروا قيادتكم في دفع السلام- السلام الحقيقي وليس مجرد توقف بين الضربات"، موضحا أن "جهود الأغلبية العالمية هي أفضل ضمان للوفاء بجميع الالتزامات".

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تعمل مع سويسرا للتحضير لقمة السلام التي تبدأ في 15 يونيو/حزيران المقبل، مضيفا أن "أكثر من 80 دولة أكدت حضورها".