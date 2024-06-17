مذيعة CNN في أفغانستان بعد عام من استيلاء طالبان على السلطة.. شاهد كيف تبحث الأمهات عن طعام لأطفالهن

شاهد.. مراسلة CNN تعود إلى أفغانستان وتروي ما حدث بعد عام من سيطرة طالبان

(CNN)-- قالت حكومة طالبان، الأحد، إنها سترسل ممثلين إلى مؤتمر الأمم المتحدة الذي يستمر يومين عن أفغانستان، والذي من المقرر انعقاده في الدوحة اعتبارا من 30 يونيو/حزيران الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة خارجية طالبان، عبدالقهار بلخي في بيان على منصة "إكس"، إن الاتفاق يأتي بعد مراجعة جدول الأعمال وقائمة الحضور التي تمت مشاركتها خلال "ما يقرب من شهرين من المحادثات مع الأمم المتحدة".

وأضاف بلخي: "إذا كانت هناك أي تغييرات في جدول الأعمال والمشاركة، فسيؤثر ذلك بشكل طبيعي على قرارنا الذي سنعلنه لجميع الأطراف في ذلك الوقت".

وقالت الأمم المتحدة في بيان، الشهر الماضي، عقب زيارة وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، إلى البلاد، إن مؤتمر الأمم المتحدة بشأن أفغانستان يهدف إلى زيادة المشاركة الدولية "بطريقة أكثر تماسكا وتنسيقا وتنظيما".

وخلال زيارتها، تحدثت ديكارلو مع حركة طالبان حول التحديات المختلفة التي تواجه البلاد، بما في ذلك وضع حقوق الإنسان، وخاصة القيود المفروضة على تعليم المرأة، فضلا عن الفيضانات الأخيرة القاتلة، وانعدام الأمن الغذائي، بحسب الأمم المتحدة.