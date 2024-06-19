شاهد بوتين وكيم جونغ أون "يتعازمان" على دخول السيارة أولًا.. من رضخ للإصرار في النهاية؟

شاهد ما قد يبدو عليه القطار الذي يستقله كيم جونغ أون من كوريا الشمالية إلى روسيا

(CNN)-- أهدى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون سيارة أوروس عندما تبادل الزعيمان الهدايا خلال اجتماعهما في بيونغ يانغ، الأربعاء، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية الروسية.

وجاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة "تاس" الروسية عن مساعد بوتين، يوري أوشاكوف، الذي قال: "لقد تم بالفعل تبادل الهدايا.. لقد قدمنا ​​سيارة أوروس"، مؤكدا أن هذه هي السيارة الثانية من نوع أوروس التي يتم إهداؤها للزعيم الكوري الشمالي.

وأضاف أوشاكوف أنه بالإضافة إلى ذلك، تلقى كيم جونغ أون "درع أميرال ومجموعة شاي جميلة جدًا".

ولم يحدد أوشاكوف الهدايا التي تلقاها بوتين، واكتفى بالقول إنها "هدايا جيدة أيضًا" وألمح إلى أنها "مرتبطة بصورة رئيسنا"، وأضاف أن الهدايا تضمنت العديد من الأعمال الفنية، مثل التماثيل النصفية.

ويواصل تقليد تبادل الهدايا الاحتفالية هذا بين الزعيمين، ففي فبراير، أكد الكرملين أن بوتين أعطى كيم سيارة أوروس، حيث أعجب الزعيم الكوري بالسيارة خلال زيارته لروسيا في سبتمبر. ومن بين الهدايا الأخرى، تبادل بوتين وكيم البنادق كهدايا خلال تلك الزيارة إلى روسيا. وفي عام 2019، أهدى كيم بوتين سيفًا كوريًا تقليديًا، وفي المقابل قدم بوتين لكيم سيفًا ومجموعة شاي للسفر.