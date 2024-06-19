بوتين يعلق على أهمية المعاهدة الاستراتيجية مع كوريا الشمالية

شاهد بوتين وكيم جونغ أون "يتعازمان" على دخول السيارة أولًا.. من رضخ للإصرار في النهاية؟

بحثًا عن أسلحة ونبذ أقل.. بوتين يزور كوريا الشمالية لأول مرة منذ 24 عامًا وهذا ما سيقدمه لزعيمها

(CNN)-- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المعاهدة الاستراتيجية التي وقعها مع كوريا الشمالية، الأربعاء، ستأخذ العلاقات بين البلدين إلى "منحنى جديد".

وقال بوتين بعد اجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في بيونغ يانغ: "أجرينا اليوم مفاوضات جوهرية بشأن نطاق كامل من التعاون العملي، ووقعنا معاهدة جديدة بين الدول بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بعد هذه المحادثات".

وأضاف الزعيم الروسي: "ذلك يشمل المجالات السياسية والتجارية والاستثمارية والثقافية والمجال الأمني أيضاً"، مؤكدا بالقول: "أوافق على أن هذه وثيقة ’اختراقية‘ حقيقية تعكس رغبة البلدين في عدم الاكتفاء عند إنجازاتهما، بل في رفع مستواها إلى مستوى نوعي جديد".

وتابع بوتين أن روسيا وكوريا الشمالية يدينان "العقوبات والقيود ذات الدوافع السياسية"، والتي قال إنها لن تؤدي إلا إلى زعزعة استقرار النظام السياسي والاقتصادي العالمي.

ولفت إلى أنه "رغم الضغوط الدولية، إلا أن بلدينا نجحا في التطور على أساس سيادي ومستقل"، مضيفاً أن روسيا وكوريا الشمالية تدعمان بعضهما البعض "كصديقين حقيقيين".