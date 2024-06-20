(CNN)-- أعلنت شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية "أوكرينرغو"، الخميس، أن هجوماً روسياً "ضخماً" خلال الليل ألحق أضراراً بالبنية التحتية للطاقة في أربع مناطق بالبلاد، وذلك بالتزامن مع الجولة الآسيوية التي يقوم بها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية وفيتنام.

وقالت أوكرينرغو: "بين عشية وضحاها، شنت طائرات روسية ذاتية القيادة هجوماً كبيراً على البنية التحتية المدنية للطاقة في أوكرانيا، ولحقت أضراراً بالمعدات في منشآت في مناطق فينيتسا ودنيبروبتروفسك ودونيتسك وكييف"، مضيفةً أن "حجم الضرر لا يزال قيد التقييم".

ونقل عن شركة دي تي إي كيه، أكبر شركة خاصة للطاقة في البلاد، أن محطة للطاقة الحرارية تضررت خلال الهجوم، دون تحديد مكان المحطة. وأصيب ثلاثة من العاملين في المصنع، وقد تعرضت المعدات في المحطة لأضرار جسيمة ويعمل مهندسو الطاقة على إصلاح الأضرار.

وقالت ديتيك: "ليلة صعبة أخرى لصناعة الطاقة الأوكرانية، أصيب ثلاثة من زملائنا، والأطباء يقدمون كل المساعدة الممكنة"، مضيفة أن هذا هو "الهجوم الجماعي" السابع على محطة الطاقة الحرارية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأردفت: "شبكات الكهرباء ذات الجهد العالي في منطقة بروفاري بمنطقة كييف، شمال شرق العاصمة، تضررت أيضًا خلال الهجوم، وأنه بحلول الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي لكييف، تمكن مهندسو الطاقة من ربط حوالي 5250 منزلا بمصادر الطاقة الاحتياطية.. نبذل كل ما في وسعنا لإعادة الكهرباء إلى جميع الأسر في منطقة كييف بحلول نهاية اليوم".

واردفت الشركة إنه منذ بداية الغزو واسع النطاق، تعرضت محطات الطاقة الحرارية DTEK Energo للقصف أكثر من 180 مرة. وأنه "خلال هذه الفترة أصيب 53 عاملا وقُتل ثلاثة من عمال الطاقة في هجمات على المحطات".

ومنذ أواخر مارس/ آذار، شنت روسيا سلسلة من الهجمات الضخمة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر. وقالت DTEK في يونيو/ حزيران إن روسيا دمرت في ذلك الوقت ما يقرب من 40 بالمائة من قدرة توليد الكهرباء في البلاد.