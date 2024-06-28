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موقف "محرج" لبايدن.. اتحاد حرس الحدود يرد على تصريح بمناظرة CNN مع ترامب

العالم
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار رد اتحاد حرس الحدود الأمريكي على تصريح أدلى به الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مناظرة مع سلفه دونالد ترامب على CNN، ضجة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بايدن في مقطع الفيديو المتداول: "على فكرة حرس الحدود أيدوني وأيدوا موقفي"، وذلك في حديث عن حماية الحدود وفتحها أمام المهاجرين بقضية لطالما أثارت جدلا بين موقفي ترامب وبايدن.

وبتدوينة على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا)، قال اتحاد حرس الحدود: "لكي نكون واضحين، لم ولن نؤيد بايدن أبدًا"، الأمر الذي أثار تفاعلا وصفه نشطاء بأنه رد "محرج" لبايدن.

ويذكر أن استطلاع أجرته شبكة CNN وSSRS أظهر أن نحو 8 من كل 10 ناخبين مسجلين شاهدوا المناظرة (81٪)، يقولون إنه لم يكن لها أي تأثير على اختيارهم للرئيس، وقال 14% آخرون إن ذلك جعلهم يعيدون النظر لكنهم لم يغيروا رأيهم، بينما قال 5% إنهم غيروا رأيهم بشأن من سيصوتون له. 

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