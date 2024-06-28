ماذا قالت جيل بايدن عن المناظرة الرئاسية؟

(CNN)-- قالت جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، عن المناظرة الرئاسية بين بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، والتي تنظمها شبكة CNN للمرة الأولى منذ عام 1988، إنها ستوضح "رؤيتين لأمريكا".

وأضافت جيل بايدن أثناء توقفها في المكتب الميداني لحملة بايدن في مدينة فيرجينيا بيتش في طريقها إلى مدينة أتلانتا: ""تعلمون جميعا أن هناك رؤيتين لأمريكا، وسوف ترونهما الليلة عندما تشاهدون المناظرة، وقد اخترتم رؤيتكم بالفعل: الرؤية التي اخترتموها هي للقيادة القوية والثابتة، مقابل الرؤية الأخرى، وهي الفوضى والفساد".

وأضافت: “أريدكم الليلة، عندما تراهما يتناقشان: أريدكم أن تسمعوا كلام جو، ولكن الأهم من ذلك كله، أريدكم أن تستمعوا إلى قلبه".

وأضافت: “أعلم أنكم مؤمنون، لكن علينا أن نعمل بجدية أكبر: علينا أن نخرج وعلينا أن نتحدث مع أشخاص آخرين حول هاتين الرؤيتين، تحدثوا عن رؤية جو وكيف يحاول بناء أمريكا، أعلم أن الوقت مبكر، إنه شهر يونيو، وربما تقول: "يا إلهي، أمامنا كل هذه الأشهر المتبقية".

وذكرت أن بايدن قضى حياته المهنية في "رفع مستوى الأمريكيين، وليس نفسه فقط، مثل الرجل الآخر"، في إشارة إلى ترامب.

يذكر أن المناظرة ستبدأ على شاشة CNN مع بث مباشر على منصاتها الإلكترونية ومن بينها موقع CNN بالعربية في 27 يونيو/حزيران 9 مساء الخميس بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (28 يونيو الرابعة فجر الجمعة بتوقيت مكة والقاهرة، الواحدة بتوقيت غرينيتش).