هل شاهد بوتين مناظرة CNN بين ترامب وبايدن؟ الكرملين يوضح

شاهد كيف جاء رد كل من بايدن وترامب عندما سُئلا عن عمريهما أثناء المناظرة الرئاسية

"لقد كان ذلك مؤلمًا".. محلل CNN يعلق على أداء بايدن في المناظرة الرئاسية

(CNN)-- رفض المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف التعليق على المناظرة التي أجرتها شبكة CNN الأمريكية، الخميس، بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن والرئيس السابق، دونالد ترامب، ووصفها بأنها مسألة أمريكية داخلية.

وردا على خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف، الجمعة، عما إذا كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن شاهد المناظرة التي بُثت ليلا بتوقيت موسكو، قلل بيسكوف من أهمية الحدث قائلا إن "المناظرة الأمريكية ليست على قائمة القضايا الرئيسية على جدول أعمال (الرئيس بوتن)".

وأضاف بيسكوف للصحفيين: "لا أعتقد أنكم تتوقعون أن يضبط الرئيس الروسي المنبه، ويستيقظ في ساعات الصباح الباكر، ليشاهد المناظرة الأمريكية".

وفي حين امتنع بيسكوف عن تقديم أي تقييمات مبكرة بشأن المناظرة، أشار إلى أن الكرملين سيراجع التصريحات التي أدلى بها المرشحان.

وقال بيسكوف: "هذه مسألة داخلية للولايات المتحدة"، مضيفا: "سنطلع بالطبع على جميع التصريحات التي تم الإدلاء بها".

وفي إشارة إلى التحقيقات السابقة التي أجرتها الولايات المتحدة، والتي خلصت إلى عدم وجود تدخل روسي في الانتخابات (الأمريكية الرئاسية) السابقة، أوضح بيسكوف أن روسيا ستحافظ على هذا الموقف: "عدم التدخل مطلقا" في الانتخابات الأمريكية، و"لن تفعل ذلك هذه المرة".