نتائج أحدث استطلاعات قبيل مناظرة بايدن وترامب على CNN.. لمن الغلبة؟

7 لحظات لا تُنسى من مناظرات الرئاسة الأمريكية في 6 عقود.. شاهد زلات اللسان والجسد

شاهد ما الذي سيحدث لو قاطع بايدن وترامب بعضهما خلال المناظرة

ألف صحفي من 173 دولة يجتمعون في مقر CNN لمتابعة مناظرة بايدن وترامب

هكذا ستبدو منصة المناظرة الرئاسية التي يتنظرها الملايين حول العالم بين بايدن وترامب

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أظهرت أحدث استطلاعات للرأي حول شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن ومنافسه في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 الرئيس السابق دونالد ترامب، تقاربا شديدا في السباق نحو البيت الأبيض، وذلك قبيل مناظرتهما على CNN.

ويعكس آخر تحديث لاستطلاعات الرأي التي تجريها وتجمعها CNN، والتي تتضمن استطلاعات الرأي الجديدة الصادرة الأربعاء من صحيفة "نيويورك تايمز" بالتعاون مع "كلية سيينا"، بعد تحديث سابق للنتائج باستطلاع من جامعة "كوينيبياك"، منافسة حامية مع تقدم طفيف لترامب.

وبلغت نسبة تأييد ترامب على الصعيد الوطني 49% مقابل 47 لبايدن، بعد التعادل 49-49 الذي أظهرته استطلاعات الرأي قبل حكم إدانة ترامب في 30 مايو/أيار الماضي في نيويورك.

ويتواجه بايدن وترامب للمرة الأولى في سباق انتخابات 2024 في مناظرة تنظمها CNN لأول مرة، إذ كانت "لجنة المناظرات الرئاسية" تنظم تلك الفعاليات في دورات الانتخابات السابقة منذ عام 1988.

ويرى محللون بناء على سوابق تاريخية أن المناظرات الرئاسية يمكنها أن ترفع أو تخفض شعبية أي من المرشحين حسب أدائهما وتصريحاتهما في المناظرة، خاصة بين الناخبين الذين لم يحسموا رأيهم بعد.