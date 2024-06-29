"نيويورك تايمز" تدعو بايدن إلى عدم الترشح للرئاسة مجددا: ستكون أعظم خدمة

شاهد كيف جاء رد كل من بايدن وترامب عندما سُئلا عن عمريهما أثناء المناظرة الرئاسية

"لقد كان ذلك مؤلمًا".. محلل CNN يعلق على أداء بايدن في المناظرة الرئاسية

(CNN)-- دعت هيئة تحرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الجمعة، الرئيس جو بايدن إلى مغادرة السباق إلى البيت الأبيض بعد أدائه أمام الرئيس السابق دونالد ترامب في المناظرة الرئاسية، التي نظمتها شبكة CNN، الخميس.

وقالت هيئة تحرير الصحيفة إن بايدن "كافح لشرح ما سيحققه في فترة ولاية ثانية، وكافح للرد على استفزازات ترامب ومن أجل محاسبته على أكاذيبه وإخفاقاته وخططه المخيفة، لقد ناضل أكثر من مرة للوصول إلى نهاية الجملة".

وأضافت: "أعظم خدمة يمكن أن يقدمها بايدن الآن هي الإعلان عن أنه لن يستمر في الترشح لإعادة انتخابه".

وذكرت أن هناك قادة في الحزب الديمقراطي قد يشكلون بديلا "مقنعا ونشطا" ضد ترامب، وقالت: "لا يوجد سبب يدعو الحزب للمخاطرة باستقرار وأمن البلاد من خلال إجبار الناخبين على الاختيار بين عيوب ترامب وأوجه قصور بايدن"، وأضافت أنها ستظل يدعم بايدن باعتباره "اختيارا لا لبس فيه" إذا ظل الاختيار بينه وبين ترامب.

وقالت هيئة التحرير إن بايدن "ليس الرجل الذي كان عليه قبل 4 سنوات"، وانتقدت مبرراته لخوض الانتخابات، قائلة إنها كانت "مقامرة متهورة".

وفي المقابل، قللت حملة بايدن من شأن دعوة هيئة تحرير الصحيفة، وقال أحد كبار المستشارين في الحملة لشبكةCNN: "في المرة الأخيرة التي خسر فيها جو بايدن تأييد هيئة تحرير نيويورك تايمز، كان الأمر جيدًا بالنسبة له".

وكانت الصحيفة أيدت مرشحين ديمقراطيين للرئاسة في عام 2020: إيمي كلوبوشار وإليزابيث وارن.

يذكر أن ترامب قال، الجمعة، إنه "حقق نصرا" خلال المناظرة الرئاسية، وأضاف، تجمع انتخابي في ولاية فرجينيا: "هل شاهدتم الليلة الماضية شيئا يسمى مناظرة؟ كان ذلك كبيرا لكن كما رأيتم على شاشة التلفزيون الليلة الماضية، حققنا نصر كبيرا على رجل يتطلع حقا إلى تدمير بلدنا".

وفي المقابل، اعترف بايدن أمام حشد من المؤيدين بولاية كارولينا الشمالية، بأنه "ليس شاباً" لكنه أوضح أنه لا يعتزم ترك سباق 2024 من أجل البيت الأبيض.

وقال بايدن مبتسما بينما هتف الجمهور له: "لا أتحدث بالسلاسة التي كنت أتحدث بها. ولا أناظر كما كنت أفعل سابقا أيضا"، وتابع: "لكنني أعرف ما أعرفه. وأعرف قول الحقيقة".

وهاجم بايدن ترامب بقوة أكبر مما كان عليه في الليلة السابقة في المناظرة، ووصف الرئيس السابق بأنه "تهديد حقيقي لهذه الأمة"، وأردف عن ترامب: "إنه تهديد لحريتنا، إنه تهديد لديمقراطيتنا، إنه حرفياً تهديد لكل ما تمثله أمريكا"، وتابع: "الاختيار في هذه الانتخابات بسيط. دونالد ترامب سيدمر ديمقراطيتنا وأنا سأدافع عنها".