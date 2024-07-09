بايدن يندد بالضربات الروسية على كييف: "تذكير مروع بوحشية روسيا"

(CNN)-- وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، الضربات الصاروخية الروسية على العاصمة الأوكرانية كييف، والتي طالت مستشفى أطفال بأنها "تذكير مروع بوحشية روسيا".

وقال بايدن، في بيان: "من المهم أن يواصل العالم الوقوف مع أوكرانيا في هذه اللحظة المهمة وألا نتجاهل العدوان الروسي".

وتأتي الضربات في نفس الأسبوع الذي من المقرر أن يجتمع فيه زعماء حلف شمال الأطلسي (الناتو) في واشنطن، وأشار بايدن إلى أنه سيجتمع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال القمة "لتوضيح أن دعمنا لأوكرانيا لا يتزعزع".

وأضاف بايدن: "سنعلن مع حلفائنا عن إجراءات جديدة لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية للمساعدة في حماية مدنهم ومدنييهم من الضربات الروسية"، و أكد أن "الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب أوكرانيا".

كانت شبكة CNN ذكرت، في وقت سابق، أن الضربة الصاروخية الروسية دمرت جزئيا مستشفى للأطفال في كييف، مما تسبب في فرار المرضى المذعورين وعائلاتهم للنجاة بحياتهم، حيث يخشى المسؤولون من احتمال محاصرة المزيد من الأشخاص تحت الأنقاض.