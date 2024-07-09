ماذا قال زيلينسكي عن زيارة مودي لبوتين في روسيا؟

(CNN) -- وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى روسيا بأنها "ضربة مدمرة لجهود السلام".

وقال زيلينسكي، عبر منصة إكس (تويتر سابقا): "إنها لخيبة أمل كبيرة وضربة مدمرة لجهود السلام أن نرى زعيم أكبر ديمقراطية في العالم يعانق أكثر المجرمين دموية في العالم في موسكو في مثل هذا اليوم"، في إشارة إلى أن الزيارة جاءت في أعقاب هجمات روسية دامية على أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اصطحب مودي في جولة بموسكو، وشوهد الزعيمان وهما يتعانقان لدى وصول مودي إلى مقر إقامة بوتين، كما تحدثا خلال حفل الشاي وتجولا في سيارة كهربائية، وأطلع بوتين مودي على الاسطبلات في مقر إقامته، حيث شاهدا عرضا للخيول.

وشكر مودي بوتين على استضافته، وقال: "أتطلع إلى محادثاتنا غدا أيضا، والتي ستقطع بالتأكيد شوطا طويلا في تعزيز روابط الصداقة بين الهند وروسيا".