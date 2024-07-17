بضمادة على أذنه.. شاهد أول ظهور لترامب بعد محاولة اغتياله وسط ترحيب حار من قبل حشد هائل

"لم يكن من النوع الذي يجب أن أقلق بشأنه".. تفاصيل جديدة عن مطلق النار على ترامب

(CNN)-- قوبلت حاكمة ولاية أركنساس الجمهورية، سارة هاكابي ساندرز، بحفاوة بالغة خلال خطابها في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري حيث قالت إن الرب "لم ينته بعد مع الرئيس (دونالد) ترامب".

وقالت ساندرز التي شغلت منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض في عهد ترامب: "لم أشعر بفخر أكثر من أي وقت مضى من الوقوف إلى جانب [ترامب] الآن، الليلة.. ولا حتى رصاصة قاتل يمكن أن توقفه. لقد تدخل الرب عز القدير لأن أمريكا أمة واحدة في ظل الرب – ومن المؤكد أنه لم ينته من الرئيس ترامب.. وبلدنا أفضل لذلك".

وسعت ساندرز إلى إضفاء الطابع الإنساني على ترامب، بالاعتماد على الوقت الذي قضته في البيت الأبيض، 1ذ تذكرت أنه في أحد الأيام إحضار طفلك إلى العمل، بدا أن ابنها، هاك، يركض مباشرة نحو الرئيس السابق في انتظار عناقه. لكنها قالت إن هاك ’تجاوز الرئيس وتجاهله تماما أمام الجميع وركض مباشرة بين ذراعي‘".

وأضافت: "لأنه رجل رائع، لم يمانع الرئيس ترامب على الإطلاق. بعد كل ذلك. إنه أب لخمسة أطفال رائعين وجد لعشرة أطفال. ورغم أن هذه القصة هي بالتأكيد ذكرى خاصة لعائلتي، إلا أنها تذكير أكبر بسبب دعمي للرئيس ترامب: ليس بالنسبة لي، وليس من أجله، ولكن لأطفالي واطفالك".