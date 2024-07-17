بضمادة على أذنه.. شاهد أول ظهور لترامب بعد محاولة اغتياله وسط ترحيب حار من قبل حشد هائل

"لم يكن من النوع الذي يجب أن أقلق بشأنه".. تفاصيل جديدة عن مطلق النار على ترامب

وصفه سابقًا بـ"هتلر أمريكا".. كيف تغير موقف المرشح الذي اختاره ترامب نائبا له تجاهه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لحظة دخول الرئيس الأمريكي الأسبق، دونالد ترامب، إلى مقر انعقاد المؤتمر الوطني الجمهوري 2024 مبرزين عدد عناصر الخدمة السرية المحيطين به.

يأتي ذلك بعد محاولة اغتيال ترامب الفاشلة خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا، والضجة التي لفت الحدث الذي يأتي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وعزّز جهاز الخدمة السرية الإجراءات الأمنية بعد تلقي معلومات استخباراتية عن مؤامرة إيرانية لاغتيال ترامب؛ لكنها لا ترتبط بحادثة إطلاق النار عليه في ولاية بنسلفانيا، السبت. بينما وصفت إيران ذلك بأنها "اتهامات خبيثة لا أساس لها من الصحة".

حصلت السلطات الأمريكية على معلومات استخباراتية من مصدر بشري في الأسابيع الأخيرة حول مؤامرة دبرتها إيران لمحاولة اغتيال دونالد ترامب، وهو تطور أدى إلى قيام الخدمة السرية بزيادة الأمن حول الرئيس السابق في الأسابيع الأخيرة، حسبما قال العديد من الأشخاص المطلعين على الأمر لشبكة CNN.