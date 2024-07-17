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خصوم سابقون "يقبلون خاتم ترامب" دعما وولاء.. 3 من أبرز لحظات مؤتمر الحزب الجمهوري

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نيكي هيلي خلال مؤتمر الحزب الجمهوري: ليس من المهم أن تتوافق مع ترامب لتصوت له.. شاهد رد فعله

(CNN)-- في الليلة الثانية من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي، كان المتحدثون يعبرون للرئيس السابق دونالد ترامب عن الولاء، واصفين إياه بالزعيم المضحي الذي أخذ أمريكا إلى أعلى مستوياتها.

واصطف خصوم سابقون - بما في ذلك حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هايلي - للإشادة بترامب، وفيما يلي أبرز ما حدث:

  • انضمام هايلي لترامب: اعتلت هايلي المسرح، بدعوة من ترامب، وسط مزيج من الهتافات والتهكم، لكنها سرعان ما قلبت ردود فعل الحشد بتأييدها الكامل لترامب.
  • من قبّل خاتم ترامب أيضا؟: قام منافسون سابقون آخرون، مثل حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، بتقبيل خاتم ترامب وكذلك أيضًا فيفيك راماسوامي، بالإضافة إلى وزير الإسكان والتنمية الحضرية السابق، بن كارسون، وسناتور فلوريدا، ماركو روبيو، وسناتور تكساس تيد كروز.
  •  الإضافة العائلية: اختتمت لارا ترامب، زوجة ابن الرئيس السابق، احتفالات، الثلاثاء، برفع غصن زيتون للجالسين، وقالت: "لم يكن عليك أن تحب كل ما يغرده (ترامب)، لكن لا يمكنك إنكار أنك كنت أفضل حالاً عندما كان دونالد ترامب في منصبه (رئيسا).
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