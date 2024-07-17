نيكي هيلي خلال مؤتمر الحزب الجمهوري: ليس من المهم أن تتوافق مع ترامب لتصوت له.. شاهد رد فعله

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(CNN)-- في الليلة الثانية من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي، كان المتحدثون يعبرون للرئيس السابق دونالد ترامب عن الولاء، واصفين إياه بالزعيم المضحي الذي أخذ أمريكا إلى أعلى مستوياتها.

واصطف خصوم سابقون - بما في ذلك حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هايلي - للإشادة بترامب، وفيما يلي أبرز ما حدث: