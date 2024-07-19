(CNN)-- تضمنت الليلة الأخيرة من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري شخصيات مثيرة للجدل مثل الإعلامي الأمريكي، تاكر كارلسون، والكثير من اللكمات للديمقراطيين، وخطاب طويل وواسع النطاق للرئيس السابق دونالد ترامب، والذي تضمن هجمات سياسية خارجة عن النص.

ترامب يكشف تفاصيل محاولة اغتياله : بدا ترامب مهيباً عندما روى الأحداث "المؤلمة" التي شهدها تجمعه، السبت، بتفاصيل دقيقة. وأصر، رغم هتافات الجمهور، أنه لم يكن من المفترض أن يكون في المؤتمر. وقال للحشد: "إنني أقف أمامكم في هذه الساحة فقط بفضل الله القدير".

رؤية نادرة لميلانيا: ظلت ميلانيا ترامب بعيدة عن الأضواء منذ انتهاء إدارة ترامب، واختارت عدم حضور محاكمة ترامب المالية أو مناظرة شبكة CNN ، ولكن ظهرت في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري للمرة الأولى، ليلة الخميس، رغم أنها، على عكس سنوات الانتخابات السابقة، لم تلق خطابًا.

حضور تاكر كارلسون: بقدر ما سعى الجمهوريون إلى جعل الوحدة الموضوع الرئيسي، لا تزال هناك شخصيات مثيرة للجدل مثل الشخصية الإعلامية اليمينية المتشددة، تاكر كارلسون، حضرت على المسرح.