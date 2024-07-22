(CNN)-- أطلق حلفاء المرشح الجمهوري دونالد ترامب إعلانات هجومية تستهدف نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، عقب انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق الرئاسي لعام 2024. احتوت الإعلانات انتقادات حادة ستهدفون الولايات الحاسمة المؤثرة في الانتخابات.

وأطلقت لجنة العمل السياسي الرائدة المؤيدة لترامب، MAGA Inc، إعلانًا جديدًا مدته 30 ثانية، الأحد، تمت مشاركته لأول مرة على وسائل التواصل الاجتماعي، تنتقد فيه هاريس قائلة إنها "تسترت على التدهور العقلي الواضح لجو بايدن". وأعلنت المجموعة أيضًا عن خطط لبث الإعلان في ولايات أريزونا وجورجيا ونيفادا وبنسلفانيا التي تعتبر ساحة المعركة.

يفتتح الإعلان الجديد بالقول "كانت كامالا في ذلك. لقد غطت على التدهور العقلي الواضح لجو بايدن"، ويتضمن مقاطع لهاريس وهي تشيد بأداء بايدن كرئيس، قائلة: "رئيسنا في حالة جيدة، بصحة جيدة، لا يكل، مفعم بالحيوية، وليس لدي شك في قوة العمل الذي قمنا به".

وتابع الإعلان: "لكن كامالا عرفت أن جو لا يستطيع القيام بهذه المهمة، لذا قامت بها. انظروا إلى ما فعلته: غزو الحدود، والتضخم الجامح، والحلم الأمريكي – مات. لقد خلقوا هذه الفوضى. إنهم – لا يا كامالا، يتحملون هذا السجل الفاشل".