(CNN)-- بدأت نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، حملتها الرئاسية في ولاية ويسكونسن، الثلاثاء، مستخدمة أول تجمع لها منذ الإعلان عن محاولتها الوصول إلى البيت الأبيض لمقارنة سجلها مع سجل الرئيس السابق دونالد ترامب والتعهد بهزيمته في نوفمبر/تشرين الثاني.

ويأتي التجمع بعد يوم من حصول هاريس على عدد كاف من المندوبين الديمقراطيين للفوز بترشيح الحزب للرئاسة.

وهاجمت هاريس، ترامب، في تجمعها في ميلووكي بولاية ويسكونسن، وسلّطت الضوء على سجلها كمدعية عامة وسجله الجنائي.

وفي حديثها عن أدوارها كمدعية عامة سابقة لولاية كاليفورنيا ومدعية عامة في قاعة المحكمة، قالت: "لقد تعاملت مع الجناة من جميع الأنواع: المحتالين الذين يسيئون معاملة النساء، والمحتالين الذين سرقوا المستهلكين، والغشاشين الذين انتهكوا القواعد لتحقيق مكاسبهم الخاصة. فاسمعوني عندما أقول: أعرف من يكون دونالد ترامب".

وأضافت: "وفي هذه الحملة، أعدكم: سأضع بكل فخر رقمي القياسي أمامه في أي يوم من أيام الأسبوع".

ويعد التجمع الانتخابي في ميلووكي هو الأول لحملة كامالا هاريس في ولاية تشهد منافسة، بعد سيطرتها على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة في مواجهة دونالد ترامب.

وتعد ولاية ويسكونسن إحدى ولايات "الجدار الأزرق" الثلاث، إلى جانب بنسلفانيا وميشيغان. وعند ترشح الرئيس جو بايدن عن الحزب الديمقراطي، فإن طريق الحزب للفوز بـ 270 صوتًا في المجمع الانتخابي مر مباشرة عبر هذه الولايات.

قد يكون الأمر نفسه بالنسبة لهاريس. ومع ذلك، من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان المسار الآخر - المسار الذي يشمل ولايات "حزام الشمس" المتأرجحة أريزونا ونيفادا ونورث كارولينا وجورجيا - قد يكون جزءًا أكبر من حسابات هاريس.

في المقابل، هاجم الرئيس السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، سجل كامالا هاريس بشأن الهجرة والجريمة في اتصال مع الصحفيين سعى خلاله إلى إلقاء اللوم على هاريس في العبور غير القانوني على الحدود في عهد إدارة بايدن.

كانت هذه هي المرة الأولى التي ينضم فيها ترامب إلى مثل هذا الاتصال مع الصحفيين خلال الحملة الانتخابية - عادةً ما يقوم كبار المسؤولين في حملة ترامب بإحاطة الصحفيين والإجابة على الأسئلة نيابة عنه. كما تلقى ترامب عدة أسئلة.

وانتقد ترامب، الذي جعل الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود حجر الزاوية في حملته لعام 2024، هاريس التي زارت الحدود مرة واحدة فقط كنائب للرئيس وسعى إلى ربط هاريس بالجرائم التي ارتكبها مهاجرون غير شرعيين في الولايات المتحدة. وادعى كذبًا أن هاريس قد تم تعيينها "قيصرًا للحدود" من قبل بايدن.

كان الرئيس باين كلّف هاريس بالنظر في الأسباب الجذرية للهجرة في دول أمريكا الوسطى، بما في ذلك نقص الفرص الاقتصادية والعنف المتعلق بالمخدرات.

وقال ترامب، الذي أمضى الأشهر التسعة عشر الماضية في مهاجمة بايدن بسبب الحدود: "نتيجة لسياساتها المتطرفة والخطيرة بشأن الهجرة، يجري الآن أكبر غزو في التاريخ على حدودنا الجنوبية، والأمر يزداد سوءا وليس أفضل". ونادرًا ما يذكر هاريس.

وأشار ترامب إلى تعليقات هاريس عندما كانت عضوًا في مجلس الشيوخ، زاعمًا أنها دعت إلى تغييرات في قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية، رغم أنها لم تدعو إلى إلغاء إدارة الهجرة والجمارك، حسبما قال. كما اتهم ترامب هاريس بأنها "ضعيفة في مواجهة الجريمة" بصفتها مدعية عامة في سان فرانسيسكو.