هاريس تتحدث للمرة الأولى منذ انسحاب بايدن من السباق الرئاسي.. وهذا ما قالته

بايدن في خطاب له: كامالا هاريس نائب عظيمة وبإمكانها أن تكون رئيسة للولايات المتحدة

(CNN)-- شن السيناتور الأمريكي جيمس فانس، الذي رشحه الرئيس السابق دونالد ترامب لمنصب الرئيس، هجوما عنيفا على الرئيس جو بايدن، حيث وصفه بأنه "منسحب" بعد أن قرر الخروج من السباق الرئاسي.

وقال فانس، وهو يخاطب حشدا من المؤيدين خلال فعالية انتخابية في جامعة رادفورد بولاية فيرجينيا: "سيتذكر التاريخ جو بايدن ليس فقط منسحبا، كما هو بالفعل، بل كواحد من أسوأ رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية".

وذكر أن كامالا هاريس نائب الرئيس الأمريكي "أسوأ بمليون مرة" وأضاف: "لقد اشتركت في كل إخفاقات جو بايدن وكذبت بشأن قدرته العقلية للعمل كرئيس".

وحث فانس الناخبين على عدم منح هاريس فرصة للوصول إلى البيت الأبيض مع استمرار الديمقراطيين في الالتفاف حول ترشيحها.

وقال: "علينا أن نطرد كامالا هاريس من المكتب البيضاوي، لا تعطيها فرصة، لا تمنحوها فرصة للهروب من سجل بايدن، لأن سجل بايدن هو سجل كامالا هاريس".

ووصف فانس هاريس بأنها "أكثر تطرفًا من بايدن" و وركز بشكل خاص على تعاملها مع الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك حيث زعم أنها تريد إلغاء "تجريم الهجرة غير الشرعية تمامًا"، وتابع: "أزمة الحدود هي أزمة كامالا هاريس، ودعونا لا نتوقف أبدا عن تذكيرها بهذه الحقيقة".

وكان بايدن كلف هاريس في 2021 للنظر في الأسباب الجذرية للهجرة في دول أمريكا الوسطى، بما في ذلك نقص الفرص الاقتصادية والعنف المتعلق بالمخدرات.