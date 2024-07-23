ترامب يوضح آخر تطورات حالته الصحية بعد إصابته خلال محاولة الاغتيال

(CNN) -- قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الجرح الذي أصاب أذنه جراء تعرضه لمحاولة اغتيال في تجمع انتخابي يولاية بنسلفانيا "يتحسن كثيرا"، ولكنه أشار إلى أنه "يعاني من الضمادات الصغيرة".

وأضاف ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، حيث ارتدى ضمادة أصغر بكثير من التي كان يرتديها طوال الأسبوع في مؤتمر الحزب الجمهوري: "كانت فترة سيئة، من كان يظن أن هذا سيحدث؟ لكن ذلك حدث، وكنت محظوظًا جدا".

وتابع أن السيناتور عن ولاية ويسكونسن رون جونسون هو من أعطاه رسما بيانيا حول الهجرة غير الشرعية، ووضعه على الشاشة والتفت لينظر إليه عندما حدثت محاولة الاغتيال.

وقال ترامب: "لقد أعطاني الرسم البياني، الذي لو لم يكن لدي لما نظرت إلى اليمين، ولو لم أنظر إلى اليمين، لكان قد حدث أمر سيء للغاية".

وأوضح الرئيس السابق السابق سبب اختياره جيمس فانس ليكون نائبا له، حيث قال إنه وهو فانس لديهما "كيمياء جيدة"، وأضاف أنه "سيدعمه".

وذكر: "لدينا دائمًا كيمياء جيدة، ربما لم يكن مناسبا لي، لكنه لم يكن يعرفني، وبعد ذلك عندما تعرفنا على بعضنا البعض، ربما أحبني أكثر من أي شخص آخر".

وأشار ترامب إلى أن تأييده لفانس خلال ترشحه لمجلس الشيوخ في ولاية أوهايو ساعده على الفوز في "مجال صعب للغاية".