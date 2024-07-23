مخطط اغتيال ترامب وأسئلة صعبة تواجه الخدمة السرية.. مراسل CNN يفصّل كل ما قد تود معرفته عن مزاعم المؤامرة الإيرانية

(CNN)-- قدمت مديرة جهاز الخدمة السرية الأمريكية، كيمبرلي تشيتل، استقالتها وسط تدقيق في الثغرات الأمنية المتعلقة بمحاولة الاغتيال الأخيرة للرئيس السابق دونالد ترامب، حسبما ذكرت مصادر لشبكة CNN.

وشكر الرئيس بايدن، تشيتل بعد أنباء استقالتها، قائلا: "لقد كرست حياتها بإخلاص وخاطرت بحياتها لحماية أمتنا طوال حياتها المهنية في الخدمة السرية للولايات المتحدة"، فيما أكد أن "المراجعة المستقلة للوصول إلى حقيقة ما حدث في 13 يوليو/تموز مستمرة، وأنا أتطلع إلى تقييم استنتاجاتها".

وفي مقابلة مع شبكة NBC عقب محاولة الاغتيال، قال بايدن لليستر هولت الأسبوع الماضي إنه يشعر "بالأمان" مع الخدمة السرية.

ويأتي تحرك تشيتل للتنحي في الوقت الذي يمضي فيه المشرعون والوكالات الحكومية قدمًا في التحقيقات في تعامل الخدمة السرية مع حماية ترامب وكيف اقترب مسلح من قتل المرشح الرئاسي الجمهوري لعام 2024 في تجمع حاشد في بنسلفانيا هذا الشهر.

وكانت هناك دعوات من الحزبين في الكونغرس لاستقالتها، وسعى من بعض المشرعين الجمهوريين لعزلها. وشعر المشرعون بالغضب بشكل خاص بعد ظهورها أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب، الاثنين، حيث لم تكن مستعدة للإجابة على العديد من أسئلة اللجنة.

وعقب إطلاق النار، أكدت تشيتل أنها لن تتنحى عن منصبها. وتم تعيين تشيتل من قبل الرئيس جو بايدن لقيادة الخدمة السرية في عام 2022.

وفي مقابلة مع شبكة CNN الأسبوع الماضي، قالت تشيتل إن الوكالة "المسؤولة الوحيدة" عن تصميم وتنفيذ الأمن في موقع التجمع في بنسلفانيا، حيث أطلق المسلح المتوفى أعيرة نارية على ترامب من سطح غير آمن على بعد بضع مئات من الأقدام فقط من مكان التجمع. وأدى الحادث إلى مقتل أحد الحضور وإصابة آخرين.

ومع تزايد معرفة الظروف المحيطة بمحاولة الهجوم، تم استجواب الخدمة السرية حول الأمن في ذلك اليوم، بما في ذلك الفشل في التحكم في الوصول إلى السطح وكيفية تعامل الوكالة مع الاتصالات، التي تم تمريرها من قبل سلطات إنفاذ القانون المحلية قبل إطلاق النار، التي حددت القاتل المحتمل على أنه شخص يتصرف بشكل مريب حول أرض التجمع.

كان جهاز الخدمة السرية وسلطات إنفاذ القانون في بنسلفانيا، اللذان ساعدا في الجهود الأمنية للتجمع، على خلاف في بعض الأحيان في رواياتهما حول ما حدث ومن المسؤول عن الثغرات.

خلال ظهورها في مجلس النواب، اعترفت تشيتل بوجود مشاكل أمنية "كبيرة" و"هائلة" في التجمع، لكنها ما زالت ترفض المطالبات باستقالتها.

وقالت تشيتل: "أعتقد أنني أفضل شخص لقيادة الخدمة السرية في هذا الوقت".

وتعهدت تشيتل بالتعاون الكامل لوكالتها مع الكونغرس والتحقيقات المختلفة المتعلقة بنهج الخدمة السرية حتى ذلك اليوم.

تركت تشيتل وظيفتها في إدارة الأمن العالمي في شركة بيبسي لتتولى منصب مدير الخدمة السرية، وقبل عملها في القطاع الخاص، عملت في الخدمة السرية لمدة 27 عامًا.