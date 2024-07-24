(CNN)— برزت كامالا هاريس باعتبارها المرشحة المفضلة لتحل محل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتمثيل الحزب الديمقراطي بسباق الرئاسة أمام الرئيس السابق، دونالد ترامب، وفيما يلي قائمة تحمل أسماء بعض المرشحين المحتملين لمنصب نائب الرئيس.

جوش شابيرو

تم انتخاب حاكم ولاية بنسلفانيا، جوش شابيرو، بانتصار ساحق في عام 2022، متغلبًا على عضو مجلس الشيوخ اليميني المتشدد الذي نفى نتائج انتخابات عام 2020، ليصبح ثالث حاكم يهودي يُنتخب في الولاية المتأرجحة الحاسمة.

روي كوبر

يقود حاكم ولاية كارولينا الشمالية، روي كوبر، ولاية ستكون ساحة معركة حاسمة في عام 2024. وقد تم انتخابه بفارق ضئيل لأول مرة في عام 2016 بأغلبية تزيد قليلاً عن 10000 صوت. فاز بإعادة انتخابه في عام 2020، وأيد هاريس يوم الأحد قائلا إنها "تمتلك ما يلزم لهزيمة دونالد ترامب وقيادة بلادنا بشكل مدروس ونزيه".

مارك كيلي

يمثل سناتور أريزونا، مارك كيلي، الولاية التي فاز بها بايدن بأغلبية 10457 صوتًا فقط في عام 2020 ويتمتع باسم ذائع وطنيا باعتباره رائد فضاء سابق وزوج النائب السابقة غابي جيفوردز.

آندي بشير

تم طرح اسم حاكم ولاية كنتاكي، آندي بشير، كمرشح محتمل لمنصب نائب الرئيس، إذ أنه سبق وفاز بإعادة انتخابه لولاية ثانية في نوفمبر الماضي في ولاية ذات لون أحمر حصل عليها ترامب بحوالي 25 نقطة في عام 2020. وهو أكبر ديمقراطي منتخب في الولاية وجعل الإجهاض قضية رئيسية في حملته.

جي بي بريتزكر

انتخب حاكم إلينوي، جي بي بريتزكر، وريث ثروة مجموعة فنادق حياة، لأول مرة في عام 2018 وأبحر إلى إعادة انتخابه في عام 2022 بأكثر من 10 نقاط مئوية.

بيت بوتيغيغ

صنف وزير النقل الأمريكي، بيت بوتيغيغ، نفسه على أنه وسطي خلال حملته لعام 2020 للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة، مستفيدًا من الفترة التي قضاها كرئيس لبلدية ساوث بيند بولاية إنديانا، وخدمته في حرب أفغانستان. كان ترشحه للرئاسة تاريخيا: لقد كان أول رجل مثلي الجنس بشكل علني يطلق حملة تنافسية للرئاسة، وكسر الحواجز عندما أصبح أول مرشح مثلي الجنس يحصل على مندوبين أوليين للترشيح الرئاسي لحزب كبير.

غريتشين ويتمر

كان الديمقراطيون ينظرون إلى حاكمة ميشيغان، غريتشين ويتمر، التي فازت بإعادة انتخابها في الولاية المتأرجحة الحاسمة في عام 2022 بحوالي 10 نقاط مئوية، كمرشحة بارزة لتحل محل بايدن، وأيدت هاريس صباح، الاثنين.

غافين نيوسوم

كان حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، موضوع التكهنات الرئاسية لعام 2024 العام الماضي، عندما ناقش بشكل خاص مرشح الحزب الجمهوري آنذاك حاكم فلوريدا رون ديسانتيس على قناة فوكس نيوز وزار العديد من الولايات التي يقودها الجمهوريون. انتقل لتأييد هاريس مساء الأحد، حيث كتب بتدوينة على منصة أكس (تويتر سابقا): "لا يوجد أحد أفضل من نائب الرئيس الأمريكي (كامالا هاريس) لملاحقة القضية ضد الرؤية المظلمة لدونالد ترامب وتوجيه بلدنا في اتجاه أكثر صحة".