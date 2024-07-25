مؤشر ساعة بايدن بأول خطاب بعد إعلان انسحابه تشعل تكهنات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعلت الساعة التي ارتداها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال أول خطاب له بعد إعلان انسحابه من سباق الرئاسة الأمريكية 2024، مساء الأربعاء، تفاعلا واسعا وتكهنات بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وادعى نشطاء بأن الساعة على معصم بايدن كانت قراءتها "خاطئة" زاعمين أنها كانت مخالفة للوقت الذي عرضت فيه الكلمة.

قال الرئيس الأمريكي في كلمته إن "إنقاذ الديمقراطية أكثر أهمية من الطموح الشخصي"، مضيفا من المكتب البيضاوي: "أنا أحترم منصب الرئيس، لكنني أحب بلدي أكثر، وكان شرف حياتي أن أخدم كرئيس لكم، ولكن دفاعا عن الديمقراطية، التي هي على المحك - وهي أكثر أهمية من أي منصب".

وتابع: "هذه المهمة المقدسة لا تتعلق بي، إنها تتعلق بكم وبعائلاتكم ومستقبلكم إنها تتعلق بشعبنا"، مؤكدا أنه في حين يعتقد أن سجله كرئيس يبرر ترشحه لفترة ولايته الثانية، إلا أن "لا شيء، بما في ذلك الطموح الشخصي، يمكن أن يقف في طريق إنقاذ ديمقراطيتنا".