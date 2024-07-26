(CNN)-- قال مصدر، لشبكة CNN، الخميس، إن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما من المتوقع أن يعلن قريبا تأييده لترشح نائب الرئيس كامالا هاريس للانتخابات الرئاسية.

وأضاف المصدر أن أوباما وهاريس كانا على اتصال منتظم، وهو يعمل كمستشار لها كما فعل على مدار العشرين عاما التي عرفا فيها بعضهما البعض، وكذلك فريقه يتواصل مع حملتها.

وذكر المصدر أن باراك أوباما يعتقد أن هاريس "حققت بداية رائعة".

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن، الأحد، انسحابه من السباق الرئاسي بعد دعوات متزايدة من بعض الديمقراطيين له بإنهاء مساعيه لإعادة انتخابه بعد الأداء الضعيف الذي ظهر به أمام ترامب خلال المناظرة التي نظمتها شبكة CNN.

واستعرض الرئيس الأمريكي، في بيان، الأحد، إنجازاته، وقال إنه "كان أعظم شرف في حياتي أن أخدم كرئيس لكم"، وأضاف: "في حين كان من نيتي السعي لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي والبلاد أن أتنحى وأركز فقط على الوفاء بواجباتي كرئيس لبقية ولايتي"، وأعلن تأييده لهاريس كمرشحة ديمقراطية.