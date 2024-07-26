ترامب يشعل تفاعلا بكشف ما قاله لرئيس أوكرانيا ووضع بوتين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين وتداول لمقاطع فيديو ما قاله عن اتصال جمعه مع الرئيس الأوكراني، فولودومير زيلينسكي.

وقال ترامب في مقطع الفيديو المتداول المأخوذ من مقابلة أجراها على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، ونشرت الأربعاء: "اتصل بي الرئيس زيلينسكي وأجرينا محادثة جيدة. وقلت إنه يجب علينا إنهاء هذه الحرب، هذه (روسيا) آلة عسكرية تواجهونا، وهذا ما يقومون به يخوضون الحروب، هزموا هتلر وهزموا نابليون، هم يقاتلون حربا.."

وتابع ترامب قائلا: "هجوم الربيع لم يحدث وسمعت أن لديهم ملايين الألغام وآلاف الدبابات العسكرية، وقلت أن علينا أن ننهي الحرب الكثير من الروس يقتلون والكثير من الأوكرانيين يقتلون والأمر فوضوى ما كان يجب أن يحدث.."

وأضاف: "ما كان ينبغي لبايدن أن يسمح بحدوث هذا أبدا، الأمر كان من السهل إيقافه.. والرئيس بوتين ما كان ليقوم بذلك لسببين أن أسعار النفط كانت متدنية أبقيت عليها متدنية وعندما جاء هؤلاء الأشخاص (الإدارة الجديدة) قفز سعر النفط لنحو 100 دولار وهو ضعف ما يجب أن يكون عليه، وفجأة توفر كل هذا المال لدى بوتين.."