شاهد كيف تعاملت كامالا هاريس مع حشود هتفت "احبسوه" كلما أشارت إلى ترامب

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(CNN)-- روى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، قصة للصحفيين، عن تعرضه لهبوط اضطراري بطائرة هليكوبتر مع عمدة سان فرانسيسكو السابق، ويلي براون.

وعندما سأله أحد المراسلين عن العلاقة السابقة بين نائب الرئيس كامالا هاريس وبراون، وما إذا كانت قد ساعدت في مسيرتها المهنية، قال ترامب إنه يعرف براون "جيدا جدا"، وروى قصة عن حادثة المروحية المزعومة.

وأوضح الرئيس الأمريكي السابق: "أعرف ويلي براون جيدا. في الواقع، هبطت بطائرة هليكوبتر معه. اعتقدنا أن هذه ربما تكون النهاية. كنا في طائرة هليكوبتر متجهين إلى مكان معين معا، وحدث هبوط اضطراري".

وجاءت تصريحات ترامب لصحفيين في منتجعه مار إيه لاغو في ولاية فلوريدا، خلال أول مؤتمر صحفي له منذ الإعلان عن ترشيح الحزب الديمقراطي.

وقال ترامب: "لم يكن هذا هبوطا لطيفا، وكان ويلي قلقا بعض الشيء. لذا فأنا أعرفه جيدا. أعني، لم أره منذ سنوات".

في المقابل، رفض ويلي براون رواية ترامب ووصفها بأنها "خاطئة بشكل واضح" خلال مكالمة هاتفية في وقت لاحق، الخميس، مع شبكة CNN، قائلا: "لم أكن على متن طائرة هليكوبتر معه في حياتي".

وقال عمدة سان فرانسيسكو السابق أيضا عن ترامب ومنافسته الديمقراطية على الرئاسة: "إنه يبذل قصارى جهده لإيجاد طريقة ما للتقليل من شأن كامالا، لا يوجد سبب لذكر اسمها في أي موضع لأكاذيبه".

وردا على سؤال حول دحض براون لرواية الرئيس السابق، أجاب المتحدث باسم حملة ترامب ستيفن تشيونغ بقوله فقط: "ويلي الماكر".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الخميس، أن الرئيس السابق خلط على ما يبدو بين ويلي براون، وحاكم كاليفورنيا السابق جيري براون، الذي قام معه بجولة لتفقد أضرار حرائق الغابات بطائرة هليكوبتر في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018.

وقال متحدث باسم جيري براون لصحيفة نيويورك تايمز إنه "لم يكن هناك هبوط اضطراري ولم تكن هناك مناقشة حول كامالا هاريس".

وقال حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، الذي قام أيضا بجولة في حرائق الغابات في عام 2018 بصفته حاكما منتخبا، عن رواية ترامب: "أسميها هراء تاما"، بحسب صحيفة نيويورك تايمز. وأضاف نيوسوم للصحيفة: "كنت على متن طائرة هليكوبتر مع جيري براون وترامب، ولم تهبط"، قائلا إن ترامب أثار مرارا وتكرارا إمكانية تحطمها.

وسبق لشخصيات إعلامية يمينية أن شوهت سمعة هاريس باعتبارها "عشيقة" بسبب علاقتها السابقة مع براون - رغم أنها حدثت بعد انفصال براون عن زوجته ولم تكن سرا، ضمن هجمات أخرى.

زعم ترامب خلال المؤتمر الصحفي، الخميس، أن ويلي براون "لم يكن من المعجبين" بهاريس وأنه أخبره "بأشياء مروعة" عنها.

وعندما سُئل عن هذه الادعاءات، قال براون لشبكة CNN: "لا. لماذا أفعل ذلك؟ امنحني استراحة، من فضلك".