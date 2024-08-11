بعد استلام "بوليتيكو" لآلاف الوثائق المسربة.. حملة ترامب تصدر بيانًا بتعرضها للاختراق من حساب مجهول

(CNN)-- قال المرشح لمنصب نائب الرئيس السيناتور جيه دي فانس إن عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين غير المسجلين في الولايات المتحدة، التي وعدت بها إدارة دونالد ترامب الثانية المحتملة، يجب أن تبدأ بـ"ما يمكن تحقيقه"، واقترح هدفًا أوليًا يتمثل في ترحيل مليون شخص.

وأوضح دي فانس، في مقابلة بُثت الأحد في برنامج "هذا الأسبوع" المُذاع على شبكة ABC: "أعتقد أنه من المثير للاهتمام أن يركز الناس على... حسنًا، كيف ترحل 18 مليون شخص؟ لنبدأ بمليون شخص. هذا هو المكان الذي فشلت فيه كامالا هاريس. ومن ثم يمكننا المضي قدمًا من هناك".

وأضاف: "أول شيء عليك فعله هو وقف النزيف. وقف الحدود المفتوحة. إخراج كامالا هاريس من هناك وإعادة تنفيذ سياسة "البقاء في المكسيك" أو إعادة بناء أو إنهاء جدار دونالد ترامب الحدودي.

وتابع: "عليك اتباع نهج متسلسل في التعامل مع الأمر. سيتعين عليك ترحيل بعض الأشخاص. إذا لم تكن على استعداد لترحيل الكثير من الناس، فأنت لست على استعداد لامتلاك حدود".

وأخبر ترامب مجلة تايم أنه سيستهدف ما بين 15 إلى 20 مليون شخص في الولايات المتحدة غير موثقين.

في إحدى نقاط مقابلته مع برنامج "هذا الأسبوع"، سأل جوناثان كارل من ABC، دي فانس، "هل سيطرق الناس الأبواب ويطلبون من الناس أوراقهم؟ أعني، ماذا ستفعل؟"

حينها رد دي فانس: "أعتقد أن هذا هو الموقف الخاطئ لتحقيق ذلك. هناك 20 مليون شخص هنا بشكل غير قانوني. تبدأ بما يمكن تحقيقه. تفعل ذلك، ثم تنتقل إلى ما يمكن تحقيقه من هناك".

وقال دي فانس: "إذا قمت بترحيل الكثير من المجرمين العنيفين، وبصراحة، إذا جعلت من الصعب توظيف العمالة غير القانونية، الذي يقوض أجور العمال الأمريكيين، أعتقد أنك تقطع شوطًا طويلاً في حل مشكلة الهجرة غير الشرعية".