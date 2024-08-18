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(CNN)-- أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، الأحد، أن وزارة الخارجية في كوريا الشمالية وصفت توغل أوكرانيا في روسيا بأنه "جريمة إرهابية خطيرة للغاية".

وفي بيان لها، اتهمت وزارة الخارجية أوكرانيا "بقتل العشرات من السكان المسالمين وإصابة المئات من خلال غزو مسلح للأراضي الروسية"، وانتقدت الولايات المتحدة والدول الغربية لتلاعبها ودعمها لأوكرانيا "لإطالة أيامها المتبقية وإزعاج المزاج العام من خلال خلق الاضطرابات في المجتمع الروسي"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وقال البيان، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية، "إن التحركات العسكرية المتهورة لزمرة زيلينسكي كافية لدعوة روسيا إلى الانتقام القوي، ويجب القضاء تمامًا على العملاء الذين يتصرفون بجنون بدعم من سيدهم عسكريًا وجسديًا".

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن البيان قوله "لا نشك في أن الجيش والشعب الروسي الشجاع سيوجهان ضربة عسكرية لا ترحم للغزاة المسلحين"، مؤكداً أن كوريا الشمالية "ستقف دائمًا جنبًا إلى جنب" مع روسيا و"تدعم بقوة الحرب المقدسة التي يخوضها الجيش والشعب الروسي للدفاع عن سيادة الدولة وأمنها ومصالحها".