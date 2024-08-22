ترامب يرد على هجوم شابيرو: حاكم يهودي مبالغ فيه للغاية

بعد استلام "بوليتيكو" لآلاف الوثائق المسربة.. حملة ترامب تصدر بيانًا بتعرضها للاختراق من حساب مجهول

(CNN)-- وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حاكم ولاية بنسلفانيا، جوش شابيرو، بأنه "حاكم يهودي مبالغ فيه للغاية" وذلك بعد الكلمة التي ألقاها الأخير في مؤتمر الحزب الديمقراطي وهاجم فيها ترامب.

جاء ذلك في منشور على صفحة ترامب على منصة "تروث سوشال" حيث قال إن خطاب حاكم ولاية بنسلفانيا كان "سيئًا حقًا وللغاية". مضيفا أن نائب الرئيس كامالا هاريس "تكره إسرائيل ولن تفعل شيئا سوى جعل رحلتها معقدة وصعبة قدر الإمكان".

وادعى الرئيس السابق أيضًا أنه "أفضل صديق لإسرائيل والشعب اليهودي على الإطلاق"، واستمر في القول إنه فعل "لإسرائيل أكثر من أي رئيس، وبصراحة، لقد فعلت لإسرائيل أكثر مما فعله أي شخص، وهو ليس قريبًا حتى".

ويذكر أن الهجمات على شابيرو هي أحدث محاولة من جانب ترامب لتشويه سمعة الديمقراطيين اليهود ووصف قرار هاريس بعدم اختيار شابيرو لمنصب نائب الرئيس بأنه إهانة للناخبين اليهود.